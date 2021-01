Un Contrafuego que lo enciende más

“Contrafuego” es una más que interesante propuesta surgida de Francisco Rapalo.

En primer lugar porque presenta un relato que puede ser considerado tanto como cuento largo o novela corta o, simplemente, “novela” sin entrar a analizar la –necesaria- tipificación de un texto literario; visto con cualquiera de las tres posibilidades, “Contrafuego” es una obra acabada, profunda, realizada sabiamente con conocimiento y dominio del arte narrativo.

Editada por La Galera-García ediciones en el año 2020 que acaba de terminar, la obra se presenta en tamaño bolsillo, tal vez influida por la idea con que se muestran los fármacos más incisivos. Está compuesta por 90 intensas páginas y una portada donde aparecen todos los elementos constitutivos del intenso argumento.

El lector queda atrapado desde las primeras líneas: el estilo conciso, quirúrgico, sugerente y fino es el responsable de tal condicionamiento. La información de la historia relatada, con matices insospechados, va apareciendo en gotas sabiamente colocadas que anticipan y esconden al mismo tiempo. Todo es lógico y natural, todas son consecuencias previsibles de los hechos expuestos, Pero nada es más engañoso que dejarse llevar por esa maraña y pretender suponer una conclusión: Rapalo tiene preparado un amplio menú de situaciones no exhibidas todavía, y el final llega con sorpresa, en lo conceptual y en los hechos. Mientras, la intriga y el suspenso van trabajando para que el lector –cómplice o enemigo de los personajes, según los casos- sienta la necesidad de saber cómo va a terminar la historia básica. Que no es elemental ni facilista y abre un panorama profundo y certero del ámbito psíquico.

De relato lineal, las oraciones son elaboradas con admirable precisión, combinando las de larga duración con las bimembres y unimembres. La información y la descripción, son las estrictamente necesarias para cada momento experimentado por los pocos y complejos personajes: el mundo interno de los humanos puede llegar a ser devastador y el autor ubicado en el punto necesario de vista (en este caso la primera persona) llega así a concretar una obra de rotundas raíces.

Todo el vocabulario es rico y son destacables, entre otras igual de felices, frases como “mi voz se hacía inmensa y rebotaba en los salones, que encima eran frescos”, “vivir en la realidad (…) no más había que dejar pasar los días uno tras otro como un gotero que colma un balde”.

Entre los méritos de Francisco Rapalo, hay que destacar la capacidad de síntesis, la sabia creación de climas y la seguridad en la narración, conectada con precisión; los elementos actúan y se combinan como en juego de relojería. Todo participa y define, pero siempre se sabe la dirección cuando el autor se decide a mostrarla claramente.

Francisco Rapalo, antes de la presente obra, publicó la novela corta “La singularidad”, en 2019. Nacido en 1993, vive en San Guillermo y actualmente es Corrector de textos. “Contrafuego”, ganadora del 1º concurso “La galera”, de novela corta, es una obra absolutamente recomendable. Ha ingresado al ámbito amigo del libro y merece ser escuchada.