La EPE avanzó en la transformación digital para mejorar el servicio Locales 03 de enero de 2021 Redacción Por El titular de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi, realizó un balance de su primer año de gestión al frente de la EPE y destacó el avance en la transformación digital de la empresa para mejorar el servicio y la atención de los usuarios.

FOTO COMUNICACION SOCIAL MAURICIO CAUSSI. El titular de la Empresa Provincial de la Energía.

En el marco de la crisis por la pandemia del Covid-19 que atraviesa la sociedad santafesina, el titular de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, se manifestó sobre la concreción de mejoras en el servicio que se brinda a 1.400.000 usuarios: “EPE Digital es el proyecto anunciado por el gobernador Omar Perotti ante la Asamblea Legislativa, que muestra el camino que la empresa debe transitar en los próximos años. La pandemia disparó, entre los nuevos desafíos, la utilización de las tecnologías de la información, para lo cual la conducción de la empresa diseñó un plan de trabajo, con objetivos cuantificables en el corto plazo”, aseguró.

El titular de la empresa indicó que los temas que atraviesan hoy a toda la organización son: telemedición y telesupervisión de redes suburbanas y rurales, oficina virtual, transformación digital interna y potenciación de los canales de difusión digitales. La meta es una EPE más cerca de la gente, más dinámica, y a favor de la eficiencia productiva y una mayor equidad.

La telemedición se asocia al perfil de la actual gestión, especialmente en la búsqueda de la disminución de las pérdidas no técnicas, es decir la energía que se entrega en las redes y no se llega a medir, facturar y cobrar correctamente,

Caussi resaltó que se han realizado este año 55.000 inspecciones de instalaciones domiciliarias, que generaron 12.000 actas de fraude, recuperando 39,4 millones de kWh, equivalentes a 300 millones de pesos.

La telesupervisión es el programa que tiene como objetivo mejorar la calidad de servicio eléctrico, a través de la operación a distancia redes suburbanas y rurales, implementando el sistema OMS en distintos territorios de todo el mapa provincial. “Lo haremos priorizando el criterio de disminución de las asimetrías territoriales que nos hemos planteado desde un comienzo”, expresó la autoridad provincial.

La Oficina Virtual está cambiando la relación con un número importante de usuarios para que sea más fácil y ágil la relación con la empresa. “Esta gestión incrementó en un 100% la cantidad de suministros adheridos a dicha plataforma virtual, llegando a los 290.000. Encontramos un claro ejemplo de las oportunidades que nos brinda la “nueva normalidad”. “Potenciamos la comunicación digital, mejorando la retroalimentación con los usuarios a través de las redes sociales, portal web y otras herramientas disponibles para llegar a una población distribuida en un vasto territorio”, agregó.



EPE SOCIAL

El Presidente del Directorio sostuvo que los ejes del programa EPE Social son brindar seguridad eléctrica, impulsar las obras de infraestructura eléctrica en los barrios populares, diferenciando barrios consolidados de los asentamientos irregulares, promover la participación de las organizaciones barriales, propiciar la normalización técnica y comercial.

Otra política del Estado santafesino, explicó Caussi, fue que “potenciamos las acciones con el sector productivo. Muestra de ello es, entre otras medidas, el aporte de $ 2.000 millones en concepto de congelamiento del valor de la energía durante el año 2020, ahorro significativo para este segmento de la sociedad en el marco de la pandemia”.

“El Gobierno de la Provincia también instrumentó una serie de medidas que se agregan al congelamiento de tarifas, como la aplicación del decreto 311, de no suspender el servicio eléctrico desde el mes de marzo, la inclusión de entidades sociales, entidades deportivas con el beneficio de la tarifa 0”.

Se actualizó el plan de contingencia corporativo con la premisa de adecuar las condiciones actuales a la infraestructura con la que cuenta esta distribuidora eléctrica, como así también el contexto energético nacional y las nuevas reglamentaciones. Caussi destacó que “el objetivo es contar con una reacción oportuna y adecuada ante incidentes que provoquen interrupciones del servicio, como así también los criterios y las acciones correctivas o preventivas a aplicar, atendiendo la utilización de todos los recursos humanos y materiales disponibles en forma ordenada, reduciendo al mínimo los efectos adversos.”



MÁS OBRAS

Se conectó al servicio las estaciones transformadoras Rincón, Avellaneda y Las Parejas; se construyó la nueva estación de rebaje en Maciel; se repontenciaron las estaciones transformadoras Blas Parera, en Santa Fe y Aeropuerto, en Rosario. Se construyeron obras eléctricas de mejoras y nuevas instalaciones en el Hospital de Campaña de Granadero Baigorria, en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, en el viejo Hospital Iturraspe, en el Centro de Salud Juventud del Norte de Santa Fe, en el Hospital General San Martín de Firmat, de Villa Constitución, predios que fueron adaptados como centros de salud provisorios, en la Rural de Rosario y de otras instalaciones sanitarias de la provincia.

La nueva línea de alta tensión optimiza la alimentación de la demanda de las estaciones transformadoras de la zona Norte Gran Rosario. Beneficia a todo el cordón portuario norte (San Lorenzo, Puerto San Martín, especialmente Renova y Central Puerto). Se izaron nuevas líneas de media tensión: San Lorenzo – Roldán; María Juana – San Vicente; Firmat - Los Quirquinchos - Berabevú – Godeken, equipamos electroductos del Gran Rosario y Gran Santa Fe, para una mejor operación del servicio.



VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO

A pesar de las dificultades propias de la pandemia, se mantuvieron reuniones con representantes de más de 140 localidades de la provincia, entre los que se encuentran senadores departamentales, diputados provinciales, organizaciones empresarias, sindicales y con referentes de diferentes asociaciones de la sociedad civil. En las audiencias realizadas, los representantes manifestaron las distintas problemáticas que existen en su territorio. Además, se expusieron los objetivos de cara al futuro, y cómo ellos se alinean a los que la gestión provincial tiene definidos.