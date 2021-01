“Hoy no hay registrado ningún caso de dengue en la ciudad” Locales 03 de enero de 2021 Redacción Por En el 2020 además de presentarse la emergencia sanitaria a partir de pandemia por Covid-19, el año había comenzado con la epidemia por dengue, que en Rafaela, la región y la provincia fue importante en cuanto a número de casos. La infectóloga Sandra Cappello, analizó el panorama que prevén para este 2021.

El 2020 en materia de salud, tuvo dos frentes importantes que enfrentar: por un lado la llegada intempestiva de la pandemia por coronavirus, pero por el otro, la epidemia que ya estaba instalada a partir de los numerosos casos de dengue que se presentaron en Rafaela, la región, la provincia y el país en general.

La emergencia sanitaria estuvo centrada en estas dos enfermedades que hicieron profundizar campañas de difusión, para concientizar a la población acerca de conductas individuales que repercutirían en lo colectivo. Dos patologías diferentes, con un punto de encuentro centrado en la importancia de la conciencia social.

Al ser consultada la infectóloga Sandra Capello, respecto al posible escenario que advierten en relación al dengue, señaló que “hasta el momento no hay registrado ningún caso de dengue en la ciudad y hasta donde conocemos ningún reporte en la provincia. Siempre nosotros esperamos que comiencen los casos un poco más avanzado el verano, a finales de enero, febrero, generalmente se empiezan a registrar. Este año, un poco por el comportamiento y otro poco por los ciclos virales, se espera que no haya la misma cantidad de casos que el año pasado”.

La profesional además destacó que a diferencia de años anteriores, y también a partir de analizar las consecuencia de cierta relajación en cuanto a las campañas informativas, se continuó con la campaña de prevención de manera intensiva.

“En realidad, si bien los primeros días de marzo tuvimos que suspender algunas acciones por la pandemia, después se retomó y el trabajo de concientización fue permanente durante 2020. Esto nos hace esperar que haya menos casos. También que no haya tantos viajes a los países limítrofes, al Caribe, hace que estemos un poco más tranquilos en cuanto a la probabilidad de que ingresen cero tipos distintos. Recordemos que los que circularon fueron el 1 y el 2 y algunos casos importados del 4, y si por ejemplo habría mucha gente que ingresará de zonas donde circula el 4, ahí podríamos estar complicados”, explicó la Dra. Cappello. Y agregó: “ Por ejemplo si viene mucha gente de Paraguay o de Brasil, que cómo se presenta la situación epidemiológica del coronavirus, probablemente este año no tengamos grandes desplazamientos de gente entre Argentina y Brasil, Argentina y Paraguay”.



ACCIONES EN LA PROVINCIA

Por otra parte, la cartera sanitaria provincial, también intensifica las campañas contra el dengue para evitar que conjuntamente con la emergencia sanitaria que conlleva el coronavirus, se presente esta otra problemática de salud pública. Las autoridades especificaron que aún no hay presencia de la enfermedad en la provincia ni en el país, por lo que se realizan recorridas y operativos por los barrios para informar a la población y descacharrar las viviendas.

Cabe señalar que todas las acciones en las diferentes Regiones de Salud, se enmarcan en un trabajo de prevención, comprendiendo que esta enfermedad comienza a darse en los primeros meses del año por lo que es importante haber trabajado con los equipos. Se avecina una temporada de muchas lluvias y es fundamental la limpieza y erradicación de los recipientes que son acumuladores de agua y por ende los lugares donde se propaga el mosquito.



SIN MOSQUITO

NO HAY DENGUE

El dengue es una enfermedad estacional, que se manifiesta durante los meses cálidos. Es causada por un virus que se transmite únicamente mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti. Para que esta transmisión ocurra, primero, la hembra debe alimentarse con sangre de una persona enferma y luego picar a una persona sana. La enfermedad no se transmite directamente de una persona a otra.



CARACTERISTICAS DEL

MOESQUITO AEDES AEGYPTI

Este tipo de mosquito vuela y pica durante horas del día (en general por la mañana temprano y a la tardecita); vive en casas y sus alrededores; lugares sombreados, frescos y tranquilos, es decir, es peri domiciliario; es de contextura pequeña y oscura. Los síntomas del Dengue son: fiebre, dolores musculares, articulares, fatiga, dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos), erupciones, náuseas, vómitos, sangrado de encías. Aunque la mayoría de las veces se presenta como un síndrome febril sin mayores repercusiones; en ocasiones puede evolucionar hacia casos más graves; por lo que es importante la rápida consulta al médico ante la aparición de síntomas y no automedicarse.