Infectólogos piden usar mensajes focalizados a adolescentes y jóvenes Locales 03 de enero de 2021 Redacción Por SOBRE CUIDADOS EN LA PANDEMIA

Médicos infectólogos coincidieron ayer en la necesidad de utilizar "mensajes claros y cercanos a adolescentes y adultos jóvenes" que refuercen la idea de que "las aglomeraciones al aire libre y sin barbijo tienen el común denominador del riesgo" de contagio de coronavirus, al analizar los festejos en plazas y parques durante la madrugada del 1 de enero que congregaron a miles de personas. Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y Angela Gentile, jefa del área de Epidemiología de ese mismo centro de salud, ambos del Comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud en las estrategias contra la Covid-19, dialogaron con Télam sobre el incremento de casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. "El mensaje al adolescente y adulto joven tiene que ser claro, cercano y con vocabulario más afín; hay que trabajar mucho sobre la responsabilidad ciudadana y la solidaridad, que deberían prexistir a esta pandemia", dijo Gentile. La médica remarcó que la comunicación respecto a la concientización y cuidados para evitar contagios "tiene que ser focalizada, no puede haber un mensaje que sirva para toda la población".

En relación a los encuentros de miles de jóvenes en plazas y parques porteños, sin uso de barbijos ni respeto por la distancia social, para festejar el inicio del 2021, que no contaron con intervención del Gobierno porteño hasta bien entrada la madrugada, insistió en la necesidad de "control por parte de las autoridades pertinentes en cada jurisdicción para evitar este tipo de desbordes". "Con esta pandemia aprendimos que las reuniones en plazas y festejos al aire libre minimizan el riesgo, pero con grupos pequeños y protocolo", recordó y reforzó la idea de que "las grandes aglomeraciones, fiestas, concentraciones y manifestaciones sin distanciamiento ni barbijo, tienen todas un común denominador: el riesgo". Gentile sostuvo que "por eso están contraindicadas en Argentina y en todo el mundo".

"La única oportunidad a futuro que tenemos es la vacunación con una buena cobertura, por lo menos, dos terceras partes de la población", aseguró. Por su parte, López reiteró la necesidad de mantener los cuidados para evitar que el incremento de casos continúe. "El mensaje que uno debería dar a los jóvenes es, en primer lugar, que estar al aire libre no evita la enfermedad, la disminuye pero no inmuniza; en segundo lugar, tratar de evitar las aglomeraciones y respetarse a sí mismos y a los demás, con el uso del barbijo", dijo.

Con respecto a los encuentros en lugares cerrados y las fiestas clandestinas, indicó que "si se usa el barbijo debajo del mentón y de la nariz, es como no usarlo; por eso hay que colocárselo bien tapando ambas zonas". El médico subrayó que otra idea es "trabajar con los amigos el concepto de burbujas, significa que si me voy a juntar, hay que procurar haberse cuidado los ocho días previos". "Resulta evidente que ha habido un importante incremento de casos en todo el país, especialmente en el AMBA", afirmó López, y dijo que hay que "mirar con mucho cuidado los lugares de veraneo, especialmente los que tienen playa y hay más posibilidad de que concurra gente". En caso de que los contagios continúen en ascenso, sostuvo que "se tendrán que analizar los lugares y jurisdicciones más críticas para implementar algunas medidas". "En Francia implementaron el toque de queda sanitario, después de las 18 no se pueden movilizar, tienen que cerrar los bares y restaurantes. Barcelona o Inglaterra realizaron cuarentenas cortas de 10/12 días e inclusive Alemania hizo una de cuatro semanas", reflexionó.