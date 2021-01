Nuevo round de Grabois y Echevehere Nacionales 03 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El picante cruce en las redes sociales entre el ex ministro Luis Miguel Etchevehere y el dirigente social Juan Grabois tuvo ayer un nuevo capítulo, en el que el ex funcionario calificó de "bravuconada" una frase del líder de la CTEP, quien a su vez respondió: "No pensé que te ibas a asustar".

"Vi en La Nación que no aceptaste mi invitación. Parecías tan guapo maltratando a Dolores. No imaginé que te ibas a asustar. Perdón Luis Miguel Etchevehere, por ahí me expresé mal. Te invitaba a un comedor para que conozcas la realidad. Tal vez se te ablande el corazón. Sigue en pie", expresó Grabois en Twitter.

Grabois se dirigió a Etchevehere con fuertes acusaciones: "Corrupto, narco, machirulo y muy pero muy cobarde. Devolvé la escuela y lo que le robaste a tu hermana. Ah, y si sos tan macho alfa, te espero el lunes a las 11:30 en Pedro Echagüe 1265 a ver si aprendés algo de la vida".