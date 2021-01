Con el prólogo se inicia la edición 2021 del Dakar Deportes 02 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO TWITTER DAKAR SIEMPRE CANDIDATO./ Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini).

El Rally Dakar 2021 comienza oficialmente el día 3 de enero con la disputa de la primera especial entre Jeddah y Bisha de 622 kilómetros de recorrido, 277 de ellos contra el reloj. Pero antes, eset sábado 2, se disputará el primer aperitivo: la etapa prólogo. Será una breve puesta en escena de poco más de 10 kilómetros de recorrido (todos ellos sobre asfalto) que tiene un propósito principal: fijar un orden de salida justo para el rally y no el que se utilizaría si no existiese el prólogo, es decir, por orden de dorsal.

Este prólogo, cuyos tiempos contabilizarán para la general, lo disputarán todos los participantes de todas las categorías y les servirá también como calentamiento para la primera gran jornada de competición del día 3. En el caso de que alguno no pueda completar el recorrido, se le asignará un tiempo máximo, de 25 minutos más una penalización de 10 minutos adicionales, y podrá salir a carrera al día siguiente.



TODAS LAS ETAPAS

Domingo 3 de enero: 1ª etapa entre Yeda y Bisha, 622 km, de ellos 277 km de especiales.

Lunes 4 enero: 2ª etapa entre Bisha y Wadi Ad-Dawasir, 685 km (457 km).

Martes 5 enero: 3ª etapa entre Wadi Ad-Dawasir y Wadi Ad-Dawasir, 630 km (403 km).

Miércoles 6 enero: 4ª etapa entre Wadi Ad-Dawasir y Riad, 813 km (337 km).

Jueves 7 enero: 5ª etapa entre Riad y Al Qaisumah, 662 km (456 km).

Viernes 8 enero: 6ª etapa entre Al Qaisumah y Ha’il, 618 km (448 km).

Sábado 9 enero: día de descanso. Domingo 10 enero: 7ª etapa entre Ha’il y Sakaka, 737 km (471 km) (etapa maratón: a la llegada, será autorizada la intervención mecánica en un parque de trabajo únicamente accesible a los competidores).

Lunes 11 enero: 8ª etapa entre Sakaka et Neom, 709 km (375 km).

Martes 12 enero: 9ª etapa entre Neom y Neom, 579 km (465 km).

Miércoles 13 enero: 10ª etapa entre Neom y AlUla, 583 km (342 km).

Jueves 14 enero: 11ª etapa entre AlUla y Yanbu, 557 km (511 km).

Viernes 15 enero: 12ª etapa entre Yanbu y Yeda, 452 km (225 km).



BAJAS POR COVID

Con suma exigencia cada persona relacionada al Dakar que llega a Arabia Saudita debe cumplir el protocolo por Covid-19. Primero se realizaron test de PCR antes de emprender el viaje desde su país de origen, y una vez arribado al lugar donde se llevará a cabo la prueba, se debió cumplir el aislamiento de 2 días, para nuevamente ser sometido a un análisis final que da la habilitación o no a ser parte de la caravana dakariana.

A horas de largarse el Dakar 2021, 7 protagonistas ya quedaron fuera de competencia por resultado positivo de Covid. Nani Roma, uno de los candidatos a pelear por el Dakar, sufrió un serio contratiempo a días de arrancar la carrera, ya que el catalán no podrá contar con su copiloto Dani Oliveras, después que haya dado positivo por coronavirus. Será el francés Alex Winocq quien ocupe la butaca derecha del buggy del equipo BRX.

El navegante Francesc Ester, quien iba a estar sobre un camión, tampoco será de la partida por Covid. El español debía compartir el volante de uno de los camiones del Team Boucou con Javier Acoste, mientras que Lluís Rosa era el tercer integrante de la tripulación. El vehículo tomará parte en la prueba, siendo Jordi Celma quien sustituirá a Ester, tal como permite el reglamento.

El equipo KH-7 Epsilon Team confirmó la baja del navegante Jordi Ballbé en el MAN de la escuadra española. El catalán dio positivo en su test y no podrá acompañar a Jordi Juvanteny y José Luis Criado. El ruso Konstantin Zhiltsov, copiloto de Dennis Krotov en Mini, tampoco estará en el Dakar por Covid. Otro de aquel país no podrá largar, se trata de Alexey Titov, piloto de la categoría Auto que iba a participar en su primer Dakar a bordo de una Ford F-150.

Una baja importante es la del eslovaco Ivan Jakes, que fue cuarto en motos en enero pasado. Se trata de uno de los clásicos de las dos ruedas, ya que corrió el Dakar en 12 oportunidades. Jakes dio positivo en el primer test PCR realizado en suelo saudí y, como a los otros pilotos contagiados con Covid-19, se le realizó una segunda prueba para descartar un falso positivo. "Desafortunadamente, la segunda prueba de control también fue positiva. Eso significa que no empezaré el Dakar", señaló en su Instagram.

Además de él, entre las Motos tampoco estará el colombiano Giordano Pacheco, otro de los que el Covid le impide largar la histórica carrera. Tanto el eslovaco, como el ruso Alexey Titov y el colombiano Giordano Pacheco llegaron desde sus lugares de origen a Arabia con PCR negativo, realizado 72 horas antes de viajar, pero no superaron el segundo control sanitario de la organización de la carrera.

A estas bajas de última hora hay que sumar también la del saudí Abdulmajed Aakhulaifi por problemas económicos con sus patrocinadores.