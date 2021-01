Argentina y Bielorusia pasó para septiembre Deportes 02 de enero de 2021 Redacción Por TENIS

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció oficialmente que la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis by Rakuten entre la Selección Argentina de Tenis y Bielorrusia finalmente se disputará en septiembre de 2021. El equipo dirigido por Gastón Gaudio será local (sede a confirmar) en la serie que pondrá en juego un lugar en los Qualifiers 2022. La misma se disputará el 17-18 o el 18-19 de septiembre.

La eliminatoria consistirá en cuatro partidos de individuales y uno de dobles. Cada encuentro se jugará al mejor de tres sets con tie-break. De esta manera, de las 12 series correspondientes al Grupo Mundial I, 9 se jugarán en la semana del 13 de septiembre, mientras que las 3 restantes tendrán lugar la semana del 1 de marzo.

Inicialmente, la serie entre Argentina y Bielorrusia iba a desarrollarse en septiembre de 2020, pero la pandemia del Covid 19 alteró el calendario internacional. Cuando todavía se presentaba la disyuntiva entre jugarla en marzo o en septiembre de 2021, el capitán de la Selección ya había manifestado su posición: “Al jugarse el Argentina Open en marzo, prácticamente no queda lugar para la Copa Davis. Si pudiera elegir, prefiero que sea en septiembre”.

Aprovechando la pretemporada de los principales jugadores argentinos en el país, Gaudio y el subcapitán Gustavo Marcaccio siguen de cerca sus entrenamientos y mantienen un diálogo constante con sus entrenadores y preparadores físicos, así como también reuniones periódicas con el resto del cuerpo técnico del equipo nacional.



MURRAY SE BAJO DE UN TORNEO

La vuelta del circuito masculino con un calendario atípico, tendrá la ausencia de Andy Murray quien iba a disputar el torneo de Delray Beach. El Ex N°1 del mundo, quien iba a debutar el viernes a las 20 horas local (22 horas de Argentina), decidió darse de baja por el aumento de casos de Coronavirus.

El torneo que se juega en el estado de Florida (EE.UU.), y en el que varias veces reapareció Juan Martín del Potro (y que ganó en 2011), logró jugarse en 2020 (en febrero) y fue ganado por Reilly Opelka.