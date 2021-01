Atlético recupera jugadores para visitar a Defensores Deportes 02 de enero de 2021 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

FOTO PRENSA ATLETICO EXTENSION DEL CONTRATO./ Enzo Copetti junto al dirigente Ricardo Castro.

Tarde de entrenamiento en el primer día del año en el estadio Monumental. Walter Otta trabajó junto a sus dirigidos de cara al trascendental partido que Atlético de Rafaela disputará en Buenos Aires este domingo, desde las 19.10, en el estadio "Juan Pasquale", visitando a Defensores de Belgrano por la sexta y penúltima fecha del torneo de Transición, Zona B, de la Primera Nacional.

Como lo había previsto luego del triunfo frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el DT recupera a los futbolistas que más participación habían tenido en los primeros partidos y por haberse contagiado de covid no pudieron estar en el encuentro anterior. En tal sentido, pueden reaparecer el defensor Fernando Piñero y los volantes Emiliano Romero y Matías Valdivia, con lo cual el técnico podría repetir el equipo que derrotara a Villa Dálmine, en la cuarta fecha. De concretarse, saldrían Lucas Samaniego, Rodrigo Castro y Ayrton Portillo, aunque no habría que descartar que este último siga en el once titular y que Valdivia pueda ir al banco.

Al cabo del entrenamiento futbolístico, el entrenador dispuso la nómina de 18 jugadores que este sábado por la mañana emprenderán el viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A priori, los posibles titulares podrían ser Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Piñero y Angelo Martino; Guillermo Funes, Romero, Facundo Soloa y Valdivia o Portillo; Enzo Copetti y Claudio Bieler. También viajan Matías Tagliamonte, Lucas Samaniego, Castro, Diego Meza, Juan Cruz Esquivel y Germán Lesman.

Recordemos que Atlético de Rafaela es el líder con 13 unidades; Sarmiento (el miércoles jugará los 45 minutos del partido suspendido ante Defensores, como local, que igualaban 0 a 0) le sigue con 10; Defensores y Tigre tienen 7; en los primeros puestos. La Crema jugará frente al Dragón sabiendo el resultado del partido entre Sarmiento y Tigre, que jugarán el mismo domingo, pero a las 17.10, en Junín.



PUSO EL GANCHO

En la tarde del jueves 31 de diciembre, se reunieron Enzo Copetti y el dirigente Ricardo Castro para firmar la extensión del contrato del delantero chaqueño con la Crema. La ampliación del vínculo se dio hasta el 31 de diciembre de 2022, recordando que vencía el 30 de junio de este año.

A partir del gran momento que está teniendo el atacante, es muy posible que su futuro esté fuera de barrio Alberdi una vez finalizado este torneo, o en los próximos meses.



SE ALEJO NUSS

El volante Thiago Nuss ingresó algunos minutos en el primer partido frente a Riestra y luego no fue más parte de los convocados de Atlético en este torneo. Finalmente, el juvenil futbolista que vino a préstamo desde Argentinos Juniors, decidió regresar a Buenos Aires, rescindió su contrato y ya no forma más parte del plantel del elenco rafaelino.