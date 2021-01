La AFA y Disney juntos hasta 2030 Deportes 02 de enero de 2021 Redacción Por CONTRATOS DE TV

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y FSLA Holding LLC, empresa del grupo The Walt Disney Company Latin America (TWDC LA), extendieron hasta 2030 el contrato por los derechos de transmisión de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional y pusieron fin a los conflictos judiciales existentes entre ambas partes. "Después de tanto esfuerzo y trabajo confirmamos un acuerdo trascendental con Disney por los derechos de televisación, que será beneficioso para todo el fútbol argentino", indicó esta tarde Claudio Tapia, presidente de la AFA, en su cuenta de Twitter.

"Desde el inicio dijimos que íbamos a luchar por nuestras instituciones y esto demuestra nuestro compromiso asumido", completó "Chiqui" Tapia. En un comunicado emitido por la empresa adjudicataria, Tapia manifestó su "gran satisfacción" al anunciar "este trascendental acuerdo", porque refuerza el "firme compromiso por hacer crecer cada día el siempre vigente fútbol argentino".

"Nuestros jugadores y campeonatos son admirados en todo el mundo y estamos entusiasmados porque una compañía del prestigio de Disney se asocie con nosotros en el desafío de seguir extendiendo el magnetismo que nuestro querido fútbol logró durante tantas décadas", concluyó.

Por su parte Diego Lerner, presidente The Walt Disney Company Latin America, señaló que el acuerdo "es consistente" con el "compromiso de ofrecer los contenidos más relevantes, poniendo siempre al consumidor en el centro de la ecuación".

"Es un honor para nosotros trabajar junto con la AFA y los clubes, desarrollando una nueva relación, apoyando al fútbol argentino, y haciendo lo mejor que sabemos hacer: agregar valor en el deporte que más apasiona a los argentinos", añadió.

De esta manera la AFA y Disney dieron por concluidos los litigios judiciales existentes, originados luego de que representantes de 20 de los 24 clubes de la Liga de Fútbol Profesional decidieran discontinuar el contrato que finalizaba en 2027, pero que finalmente no lograran concretar por una orden judicial que determinó la continuidad del convenio.