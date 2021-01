Un superclásico especial en la Bombonera Deportes 02 de enero de 2021 Redacción Por Boca y River animarán un enfrentamiento atípico, sin público y a horas de iniciado el año, desde las 21.30. Los dos irán sin su máximo potencial, pensando en la Libertadores.

FOTOS ARCHIVO JERARQUIA./ Nacho Fernández y Wanchope Abila, dos de las figuras salientes que estarán en el partido.

A 438 días del último enfrentamiento, por primera vez en pandemia y sin la presencia de público, Boca Juniors y River Plate se reencontarán hoy en un superclásico de especiales características, que podría ser antesala de una nueva final de Copa Libertadores como sucedió en 2018. El partido más convocante del fútbol argentino se jugará desde las 21.30 en La Bombonera, con arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de TNT Sports, por la cuarta fecha de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Armando Maradona.

Ambos comparten el primer lugar de ese grupo con 7 unidades, por lo que quien resulte ganador del juego quedará muy bien perfilado para sellar el pasaporte a la final de la competencia en la quinta y última jornada del siguiente fin de semana.

De todos modos, tanto Boca como River asumirán el compromiso de este sábado -número 100 en La Bombonera- sin su máximo potencial, dado que priorizan las semifinales de la Copa Libertadores 2020 que se jugarán la primera semana del nuevo año. River abrirá su serie con Palmeiras de Brasil el martes próximo a las 21.30 en el estadio de Independiente de Avellaneda, donde ejerce su condición de local por las refacciones en el Monumental, y Boca recibirá a Santos del mismo país, el miércoles 6 a partir de las 19.15. En caso de superar sus respectivas llaves, los dos colosos del fútbol argentino disputarán por segunda vez en la historia la final de la Libertadores, que en la presente edición tendrá como escenario al mítico Maracaná de Río de Janeiro, el próximo sábado 30.

Boca y River no se ven las caras desde el 22 de octubre de 2019 cuando el equipo de Marcelo Gallardo, pese a perder 1-0 de visitante, lo eliminó de las semifinales del máximo torneo continental. La pandemia de coronavirus, que mantuvo el fútbol suspendido en todo el mundo, impidió que en 2020 hubiera superclásico, algo que no se registraba desde la temporada 1929.

La emergencia sanitaria trastocó todos los calendarios, por esa razón este Boca-River tendrá una fecha inédita como el 2 de enero para convertirse en el más tempranero de la historia. El juego que tenía ese récord era el 3-0 que el "Xeneize" obtuvo el 6 de enero de 1931.

Si de rarezas se trata, el superclásico por la Copa Maradona será el primero en disputarse sin público de ambos equipos, lo que le quita un condimento esencial a un producto argentino de exportación. El otro factor que le baja el precio será la numerosa ausencia de titulares en ambos equipos con afán de no correr riesgos de cara a los duelos coperos con los brasileños.

En Boca, se presume que sólo el arquero Esteban Andrada, el defensor Carlos Izquierdoz, el mediocampista colombiano Jorman Campuzzano y su compatriota, el delantero Sebastián Villa, se repetirán en el once del sábado y del miércoles. El capitán Carlos Tevez seguramente sume minutos ante River pero comience en el banco de suplentes, lo que le abrirá un lugar en la formación a Mauro Zárate.

Por su lado, el "Muñeco" Gallardo probó en la semana con un equipo íntegramente alternativo para el superclásico, aunque luego perfiló una alineación con algunos habituales titulares. Nacho Fernández, que necesita adquirir ritmo de competencias después de transitar una lesión, estará en la cancha desde el inicio, como probablemente también el lateral Gonzalo Montiel, el zaguero paraguayo Robert Rojas y el delantero colombiano Rafael Santos Borré.

Estas son las probables formaciones: Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano y Edwin Cardona; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo.

River Plate: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Santiago Sosa y Javier Pinola o Elías López; Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.