Resumen de las actividades 2020

Por UTN agradece a estudiantes, docentes y no docentes por el trabajo realizado.

Desde UTN FRRa queremos reconocer y agradecer al personal docente y no docente, y a los estudiantes de nuestra casa de estudios por el trabajo y esfuerzo realizado durante este año tan particular. Sobre todo, por la voluntad, por ser flexibles, pacientes, y estar predispuestos a implementar nuevas formas de estudiar y trabajar.

Entre todos, pudimos darles continuidad a las actividades académicas. Sin el esfuerzo colectivo no hubiera sido posible.

Es valorable que la actividad académica nunca se detuvo. No perdimos ningún día de clases, y nos adaptamos a las herramientas digitales para poder seguir desarrollando los contenidos en clases virtuales.

Para ello, utilizamos recursos indispensables como el Campus virtual y el Zoom, lo que no hubiera sido posible sin el acompañamiento del personal docente y no docente.

A través de la virtualidad, también pudimos implementar las mesas de exámenes virtuales, tanto para exámenes parciales como para finales. Esto fue para estudiantes de todas las carreras de la Facultad.

En este contexto, durante este 2020 se graduaron de UTN FRRa un total cincuenta y siete alumnos, ahora profesionales.

Nos adaptamos a las exigencias y pudimos mostrar nuestra Universidad de manera virtual: a través de nuestras redes sociales, de un evento en vivo para los ingresantes 2021; y con la participación en dos Expo Carreras virtuales, en Rafaela y Ceres.

Con la modalidad 100% virtual también se llevó a cabo el dictado de dos instancias del Taller de Ingreso para el 2021, tanto para Rafaela como para la zona.

Cabe también destacar durante este año se lanzaron dos posgrados. Maestría y especialización en administración de negocios. Y Especialización en dirección y gestión de empresas agroindustriales.



Capacitaciones y congresos

A pesar de no poder optar por la presencialidad, la actividad formativa no se detuvo, y se realizaron congresos y jornadas de capacitación para alumnos, docentes y público en general. Hubo capacitaciones docentes sobre el uso de herramientas tecnológicas y sobre la Ley Micaela.

También se realizaron: II Congreso Internacional de Desarrollo Territorial, Congreso ENARCIV, Jornada de Ingeniería Electromecánica FRONTERAS; y otras capacitaciones sobre temáticas varias: Big Data, Funcionamiento de las cadenas de valor, Marketing y Ecommerce, Autocad, Redacción científica, Economía, Liderazgo.



Gracias por el esfuerzo

Nuestros docentes y estudiantes desempeñaron un gran trabajo durante este año tan atípico y diferente. Enfrentaron nuevos desafíos, aprendieron a ser más flexibles y a organizarse de un modo distinto. Desde UTN FRRa, seguiremos acompañándolos en su trayecto. Muchas gracias y felicitaciones.