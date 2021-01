¡Bienvenido 2021! Sociales 02 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En esta primera edición del año seguimos compartiendo mensajes con buenos deseos saludando al nuevo año iniciado ayer.



*L´ ann passá, pien dij brute notissie l´andait via. Cost ann ch´ven spetoma vëdde un giornal “La Opinión” pien ëd bele notissie.(El año pasado, lleno de feas noticias se fue. Este año que viene esperemos ver un diario “La Opinión” lleno de bellas noticias).Grupo de Teatro “Avanti Piemontéis” de Rafaela.

*A “La Opinión”, el diario nuestro de todos los días, le deseamos un ¡muy feliz año nuevo!Orlando Pérez Manassero y familia.

* ¡Bienvenido 2021! ¡Felicidades!, Marina Saita, Sancor Seguros

*Hoy es un día muy especial, el último de este año tan intenso, y así como diversos sectores socio-productivos, para el nuestro, el turismo, fue muy complicado, y lo seguirá siendo un tiempo más.

En lo particular, para Turismo & Gestión fue muy difícil sostenerse durante este 2020, pues nuestro trabajo está ligado íntimamente con el desarrollo del turismo en los destinos, no obstante, intentamos dar lo mejor en la adversidad.

Pero como siempre decimos, no podríamos haber aguantado todo este tiempo sin tu compañía, tu colaboración permanente y el vínculo que tenemos, nos ha permitido seguir luchando y mirar hacia adelante con esperanzas; por todo ello queremos darte las gracias.

Todo el equipo de Turismo & Gestión, quienes estamos en contacto contigo por este medio como aquellos que cumplen otras funciones en la empresa, queremos desearte de corazón que el 2021 te llene de momentos felices. Seguiremos caminando juntos cada vez que podamos.

Te enviamos un fraternal abrazo y esperamos que el año que se avecina nos encuentre trabajando juntos nuevamente.

¡Felicidades!Lic. Fernando Westergaard Socio Director

* Este año nos distanciamos para cuidarnos.

El 2021 nos encontrará más fuertes, más resilientes y más unidas que nunca.

Unidos salimos adelante. Experta Seguros, Experta ART

* Que nunca falte un sueño por cumplir, un proyecto que realizar, algo que aprender.Bienvenido 2021 UCSE Rafaela

* ¡Feliz 2021! un año como éste se supera con trabajo en equipo, dedicación y compromiso.Queremos agradecerles por ser parte de esta gran familia y alimentar las ganas de salir adelante.Rafaela Alimentos. Lario.

*Deseamos que el año 2021 nos permita transitar el camino de una sociedad solidaria y equitativa, cargado de muy buenas noticias. Regionalísimo. Miguel Peiretti.