Los ganadores del Concurso navideño Región 02 de enero de 2021 Redacción Por SUARDI

SUARDI. - Días atrás, el Área de Cultura y Educación de la Municipalidad invitó a toda la comunidad a participar del Concurso Navideño “Abrile las puertas a la Navidad”.

El método para elegir a los ganadores fue el siguiente: una vez recibidas las fotos, las mismas se publicaron en la página de Facebook de la Municipalidad, erigiéndose como ganadora la foto que recibía más

“Me Gusta”, con fecha límite hasta el lunes 28/12.

El certamen estuvo dividido en tres categorías: “Comercios”, “Instituciones” y “Particulares”. Cabe destacar que sumando las tres categorías hubo un total de 15 participantes en el concurso.

El principal objetivo de esta convocatoria fue vestir una vez más de fiesta nuestra localidad, incentivando a los vecinos a participar decorando sus hogares.



NÓMINA DE GANADORES

CATEGORÍA PARTICULARES

Ganador: Flia. Noguera (57 Me Gusta)

CATEGORÍA INSTITUCIONES

Ganador: Escuela “Bartolomé Mitre” N° 559 (36 Me Gusta)

CATEGORÍA COMERCIOS

Ganador: “Motivarte” (65 Me Gusta)

PREMIO

Los ganadores obtendrán como premio dinero en efectivo, el cual recibirán en los próximos días.

Desde el Municipio se agradeció la participación de los suardenses.