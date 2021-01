Intervenciones en espacios públicos

El Municipio local anunció la convocatoria dedirigida a personas de todas las edades. Artistas y público en general de los barrios 9 de Julio y Sur, que deseen ser parte de un taller multidisciplinario con orientación social y ambiental, cuyo fin último es una intervención artística en el espacio público urbano.El espacio público no es sólo aquel donde se ejerce la ciudadanía, sino también aquel donde se escenifica la sociedad misma, el lugar de lo simbólico y de lo colectivo.El taller se desarrollará en 8 clases, a dictarse una vez por semana, en día, hora y lugar a coordinar con las comisiones vecinales involucradas.La primera consta de 4 clases de 2 horas, donde una será destinada a la puesta en común, el diálogo, intercambio de ideas, miradas, opiniones e ideales y la otra hora, destinada a la información, educación y formación en sustentabilidad y ambiente.La segunda será de 4 clases destinadas a la conceptualización y materialización de la obra artística en el espacio urbano designado. Estará tutelada por un artista, quien además de ser el responsable de su concreción en tiempo y forma, se ocupará de coordinar a los grupos de trabajo a constituirse con miembros del taller.Con el objeto de enriquecer un proyecto social, cultural, sustentable y educativo en un escenario inspirador y abierto a intercambios, la intervención artística se llevará a cabo en el, ubicado en Güemes y Rotania.Interesados/as inscribirse llamando al teléfono 425500 (interno 501) o vía correo electrónico a [email protected] la inscripción no es excluyente a personas de otros barrios. Quienes tengan intención de participar pueden contactarse aunque no pertenezcan a las zonas geográficas especificadas y serán notificadas ante la existencia de cupos o vacantes.