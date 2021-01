Vera: sala de terapia del Hospital Regional Locales 02 de enero de 2021 Redacción Por LO ANUNCIO EL GOBERNADOR PEROTTI

FOTO INFOVERA HOSPITAL REGIONAL Se construirá una sala de UTI.

El gobernador santafesino, Omar Perotti, estuvo presente el pasado miércoles en el departamento Vera, donde anunció la construcción de una terapia intensiva para el Hospital Regional de esa ciudad.

Además, entregó aportes a municipios, comunas y clubes. Más tarde, en la ciudad de Calchaquí, encabezó el acto de apertura de sobres con ofertas económicas para la construcción de la estación terminal de ómnibus.

La primera actividad se desarrolló en el Club Social de Vera. Allí, en el inicio de su discurso, el gobernador agradeció "a todos y a cada uno de los intendentes de la región por el trabajo y el esfuerzo que en forma conjunta, nos ha permitido sobrellevar un año muy duro. El cuidado en cada una de las localidades ayudó a salvar vidas. Esto es algo que quiero reconocerlo".

En ese sentido, Perotti anunció que se construirá una terapia intensiva en el Hospital Regional de Vera. Recordó que "en algunas áreas en particular, el esquema de nodos generó retrasos en muchas de las prestaciones de servicio a la población, y una de ellas ha sido en salud".

Al respecto, expresó que eso "disminuye enormemente la potencialidad en cada comunidad", y se refirió a las dificultades de los traslados, "que se vuelven interminables cuando tenés las distancias que hay nuestro norte. No hay posibilidad de funcionar si no tenés instancias intermedias con buen equipamiento, y Vera fue quizás es la ciudad que más sufrió este tema".

Por esto, "en el rol importante que la salud nos marca, vamos a realizar una fuerte inversión en el hospital de Vera, que lo estuvimos recorriendo antes de venir aquí. No solamente vamos a estar haciendo las tareas de refacción y de reacondicionamiento, sino que vamos a montar una terapia", afirmó Perotti.

"Sé que esto es un anhelo de muchos que han trabajado y gestionado a través de instituciones en los distintos ámbitos. Expresaron lo que era no solamente un deseo, sino una necesidad", reconoció el gobernador de Santa Fe.

"La coordinación y cooperación entre los sectores público y privado será la forma no solo de salir de la pandemia, sino de sostener los mejores y mayores niveles de prestación de salud en cada una de nuestras regiones", concluyó.

En la oportunidad, Perotti entregó aportes, fondos y subsidios a municipios, comunas y clubes del departamento Vera, por un total de 23.365.569 de pesos.

Del acto participaron también la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana; el subsecretario de Comunas de la provincia, Carlos Kaufmann; y los intendentes de Vera, Paula Mitre; y de Calchaquí, Oscar Cuello, entre otros funcionarios.