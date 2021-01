Prohibición de la pesca en Santa Fe Locales 02 de enero de 2021 Redacción Por POR LA BAJANTE DE LOS RIOS

Por la histórica bajante del río Paraná y con el objetivo de proteger el ecosistema, la Justicia de Rosario decidió la veda total de la pesca, tanto comercial como deportiva, en todo el cauce santafesino, hasta el 31 de marzo. La decisión con una medida cautelar de frenar toda clase de actividad pesquera, fue a partir de un pedido de las organizaciones El Paraná No Se Toca e Identidad Ambiental, realizado en mayo pasado, y fue dispuesta por Luciano Carbajo, el juez en lo Civil y Comercial de Rosario.

Romina Araguás (abogada especialista en medioambiente y miembro de El Paraná No Se Toca), recordó que "a comienzos de año veníamos de dos bajantes del río y veíamos que no subía y se seguía pescando, por lo que observamos que si se depreda de esta manera, el recurso no será sustentable tampoco para los pescadores, porque si siguen pescando no se logra la reproducción. Cuando baja el río, los peces se acumulan en el cauce principal, lo que hace más fácil su pesca y más difícil su reproducción".

Tras aquel pedido, en junio pasado, el Consejo Federal de Pesca recomendó a las provincias declarar la veda pesquera, y luego los diputados provinciales de diferentes partidos reclamaron lo mismo, pero Santa Fe no lo decretaba. Ahora que la medida fue dispuesta por un fallo judicial, el Ejecutivo deberá acatarlo y garantizar subvenciones a los cinco mil pescadores comerciales registrados que frenarán su actividad.



FUE RECHAZADA LA MEDIDA

Por su parte, la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de Santa Fe (CabaSeTur), expresó mediante un comunicado su rechazo a la medida judicial tomada en relación al recurso ictícola del río Paraná.

En el escrito consideran "extemporánea y arbitraria" la decisión, además de atentar contra el derecho constitucional al trabajo de las familias pescadoras castigadas por su precarización laboral y carentes de recursos genuinos para el desarrollo de una vida digna".

También afirman que las nuevas medidas perjudican el derecho de los guías de pesca deportiva que prestan sus servicios turísticos a los visitantes, no solo en el ámbito de la pesca con devolución, sino también brindándoles la oportunidad de descubrir, conocer y admirar las maravillas naturales de nuestros ríos y lagunas.