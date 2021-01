Cocco: "El rol del trabajador municipal fue muy valorado" Locales 02 de enero de 2021 Redacción Por En el inicio del 2021 y repasando lo que dejó el año 2020, Darío Cocco, secretario general del SEOM, consideró que la pandemia ha dejado de manifiesto la importancia que tienen en una sociedad los empleados y empleadas municipales. Además habló de lo fundamental que es poder avanzar en el pase de los contratados a planta permanente.

La semana pasada en la votación de la Ordenanza del Presupuesto 2021, uno de los puntos que no logró imponer el oficialismo es la de pasar a 100 contratados a la planta permanente y en debate que se dio en el recinto apareció la figura del trabajador municipal y la importancia que estos tienen en la prestación de los servicios, en una ciudad exigente como Rafaela.

Darío Cocco, el secretario general del SEOM, sostuvo al respecto: "Nosotros permanentemente, todos los años, pedimos la ampliación de la planta, porque este es un reconocimiento fundamental al trabajador, dado que no le demanda ni un peso al municipio en general. No es que estamos pidiendo que se amplíe la planta para que ingresen más trabajadores para generar más trabajo, es pasar a los trabajadores que están contratados a la planta de personal y como no hay vacantes porque están todas cubiertas, se necesita la ampliación. Es poder darle esa tranquilidad y como nosotros siempre decimos, una vez que pasás a planta te recibís de trabajador municipal".

Refiriéndose al rol del trabajador municipal en un año pandémico, expresó: "La verdad que el 2020 ha sido uno de los años más complejos y más difíciles, supongo que de la humanidad en general, y no estábamos preparados en general, creo que nadie lo había estado y ahí también, desde esa dificultad, de no prever lo que podía llegar a pasar con el tema de la pandemia, entendemos que ha sido un año muy positivo, porque consideramos que en los análisis que hay que hacer hay que buscarle algún otro tipo de perspectiva; esa perspectiva distinta tiene que ver con el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso que se han puesto todos los trabajadores municipales y comunales desde la primera hora, en la primera línea. Jamás dejamos de trabajar, inclusive con lo difícil que nos ha tocado, porque no conocíamos lo que era, cómo se podía enfrentar esta pandemia", valoró Cocco.

Y agregó: "La recolección se hizo desde el primer momento, no se dejó nunca; los compañeros y compañeras fueron a trabajar, y nunca dudaron. En el análisis general que hemos hecho, destacamos también el rol de los trabajadores de espacios verdes que estuvieron con la problemática del dengue, más allá que haya quedado un poquito atrasado ahora con el Covid. Los compañeros de Desarrollo Social estuvieron, los de salud, en las diferentes dependencias, en todos los lugares".

El secretario del SEOM además subrayó que "el 2020, que fue un año muy complejo, nos da un saldo muy positivo, donde ha aparecido el verdadero esfuerzo y compromiso de los trabajadores municipales y comunales, su vocación de servicio. Vemos cómo la comunidad lo ha observado también, nos sentimos reconocidos por la población en general y la comunidad tiene que saber que tiene grandes trabajadores públicos municipales en todos los sectores".

"Creo que la sociedad ha entendido fundamentalmente para que está conformado el Estado, cuál es la función verdadera, que en definitiva es la de aparecer en los momentos más difíciles; es ahí donde aparece realmente la esencia del ser humano, acá apareció la vocación de servicio de todos los trabajadores municipales y comunales. Sinceramente, creemos que la labor está cumplida y eso nos llena de orgullo y satisfacción", indicó Cocco.

Finalmente, dijo que "esperamos un 2021 con gran trabajo, por supuesto, y veremos qué es lo que puede llegar a venir teniendo en cuenta que aún puede haber momentos un poco complejos; no hemos salido todavía de esta pandemia y depende de cada uno que podamos estar mejor".