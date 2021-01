Tres ejes claros en las políticas de seguridad vial para la ciudad Locales 02 de enero de 2021 Redacción Por Educación y concientización, controles e infraestructura urbana, son las claves que plantea y se desafía cumplir el Estado rafaelino para el 2021 en materia de seguridad vial y prevención.

FOTO ARCHIVO LA OPINION MARCELO LOMBARDO. El secretario de Gobierno y Participación Ciudadana. FOTO JORGE BARRERA NUEVA ROTONDA. En intersección de Yrigoyen, Williner, Del Campo y Fader.

Al analizar las políticas que en torno a este tema se plantea la gestión del intendente Luis Castellano, el funcionario Marcelo Lombardo, titular de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, explicó: "Llegamos con la idea de darle continuidad a una política que se viene desarrollando desde hace varios años. Apostamos a que a través de la continuidad de criterios y acciones logremos avanzar hacia resultados que se aproximen a lo óptimo".

"Las estadísticas marcan que el 2020 ha sido el año con menor cantidad de accidentes en general y de accidentes fatales en particular de los últimos años. Por supuesto que no podemos soslayar las condiciones no habituales, generadas a partir de las restricciones de circulación en diferentes momentos del año que la pandemia impuso, pero también es necesario marcar, que los agentes de control público, la GUR y las distintas fuerzas de seguridad con presencia en la ciudad, a partir de lo que fue la conformación del comando unificado, nos permitió diseñar esquemas de controles conjuntos que aportaron mayor eficiencia y eficacia. También debemos mencionar la colaboración brindada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, sobre todo a partir del trabajo realizado sobre los ingresos a la ciudad", precisó el funcionario.

Asimismo, explicó que "dentro del esquema de educación y concientización, logramos a través de la virtualidad, darle continuidad al programa 'mi primera licencia de conducir', que nos brinda una excelente oportunidad para trabajar con jóvenes de la ciudad, en dirección a capacitación y también a espacios de concientización muy importantes".

Respecto del año que ha comenzado hace algunas horas, el secretario de Gobierno manifestó que "apostamos a poder repotenciar en este 2021, programas y acciones que se vieron afectadas también por la realidad impuesta por la pandemia, tales como el 'programa de seguridad vial', que es una herramienta pensada para fortalecer y acompañar la enseñanza de la educación vial en las escuelas de nuestra ciudad. También repetir charlas de educación vial, que se brindaron en distintas vecinales de la ciudad y también en convenio, con empresas de la ciudad, llevando la educación vial, al ámbito laboral".

Por otra parte advirtió que "iniciamos un proceso de modernización que incorpora entre otros aspectos la digitalización del proceso que va desde la constatación de una infracción de tránsito hasta el registro, conformación de expediente y registro en los correspondientes Juzgados de Faltas. A su vez, también estamos avanzando en un convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que nos permitirá disponer del esquema de fotomultas".

Por último indicó: "No podemos dejar de mencionar las importantes obras que en materia de mejoramiento de la infraestructura vial se vienen desarrollando y se proyecta desarrollar, como por ejemplo dos nudos viales conflictivos como el de avenidas Luis Fanti, Suipacha, Williner y calle Sacripanti, donde se intervino con la construcción de una rotonda ordenadora de la circulación, obra que se complementó con la semaforización de avenida Luis Fanti y la diagramación de prohibición de giros a la izquierda sobre la misma, salvo en aquellos casos habilitados y ordenados por la semaforización. Otra intervención de vital importancia es la que constituye la rotonda que se está construyendo en el nudo vial donde confluyen, el bulevar Hipólito Irigoyen, avenida Williner, Estanislao del Campo y avenida Fader, obra que incluye además la apertura y pavimentación de la mano norte pendiente de avenida Fader, entre bulevar Irigoyen y calle Saavedra".

"Cabe destacar que recientemente se presentó el proyecto de modernización de toda el área central de la ciudad, que prevé importantes cambios en todo el perímetro de la plaza 25 de Mayo y en la traza de bulevar Santa Fe, con la incorporación de ciclovías y ciclocarriles, además de zonas de tránsito de baja velocidad, en un área donde la presencia del peatón tomará preponderancia. Además, está proyectada una importante extensión de ciclovías en distintos puntos de la ciudad, tendiente a potenciar la utilización de la bicicleta como medio de transporte sustentable y de mayor seguridad", concluyó el funcionario, al destacar la proyección para este 2021.