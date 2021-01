El gobierno buscará lanzar el consejo económico y social Nacionales 02 de enero de 2021 Redacción Por ESCENARIO POSPANDEMIA

FOTO NA GUSTAVO BELIZ. Secretario de Asuntos Estratégicos.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Con el fin de diseñar políticas a largo plazo en lo que se espera será la etapa pospandemia, el Gobierno convocará durante enero al Consejo Económico y Social, que será encabezado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Con un nivel de pobreza que afecta el 45 por ciento de la población, la cuestión social será uno de los ejes que deberá encarar el Consejo, una herramienta que intentó ponerse en marcha en la Argentina en distintas oportunidades, pero casi nunca dio frutos concretos.

El presidente Alberto Fernández lanzará la convocatoria por decreto, pero el primer objetivo será elaborar un proyecto de ley destinado a reglamentar su funcionamiento y consolidarlo institucionalmente.

Para presidirlo había sonado en diversas oportunidades el nombre del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, pero esa idea no prosperó.

Antes de la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina en marzo de 2020, desde distintos sectores se venía planteando la necesidad de definir políticas de Estado para consolidar la recuperación económica y social del país.

La crisis sanitaria puso todo en pausa, pero ahora, con la perspectiva de las vacunas el Gobierno buscará retomar la idea, realizando una amplia convocatoria a empresarios, sindicalistas, referentes sociales y representantes del universo religioso, entre otros.

Se prevé que entre las áreas clave sobre las que trabajará el Consejo se incluirán educación, desarrollo regional, ciencia y tecnología, empleo y jubilaciones.

Entre sus objetivos estará promover los trabajos del futuro e incentivar la llegada de capitales para destinarlos a actividades productivas.

Si bien no brindó precisiones, el Presidente confirmó que lo pondrá en marcha.

Pero no mencionó si también se prevé convocar a dirigentes de la oposición para integrarlo, en un año de elecciones legislativas.

Entre los seguro convocados por el lado sindical figuran la CGT, el sector disidente de Hugo Moyano, la CTA de los Trabajadores encabezada por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma liderada por Ricardo Peidro.

Por las entidades empresariales se espera llamar a la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y Construcción, la Bolsa, las asociaciones de bancos y entidades del agro.

El panorama aún no aparece claro sobre cuáles serían las organizaciones sociales convocadas.