Macri cuestionó "los desatinos de un Gobierno sin plan y sin rumbo" Nacionales 02 de enero de 2021 Redacción Por El ex presidente, que dejó un país endeudado como pocas veces en la historia, dijo llamativamente que "se perdieron todos los esfuerzos que hicieron los argentinos en 2018 y 2019".

FOTO ARCHIVO MAURICIO MACRI. El expresidente argentino cuestionó al actual gobierno.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri cuestionó ayer "los desatinos de un Gobierno sin plan y sin rumbo" y aseguró que por esa razón "se perdieron todos los esfuerzos que hicieron los argentinos en 2018 y 2019", por lo que advirtió que la Argentina "parece a la deriva".

"Soy pesimista para los próximos meses, porque seguiremos sufriendo las consecuencias de los desatinos de un Gobierno sin plan y sin rumbo, pero soy muy optimista para los próximos años porque veo la fuerza y la convicción del pueblo argentino más firme que nunca peleando por defender nuestro futuro", sostuvo el líder del PRO. A través de su cuenta de Instagram, el ex jefe de Estado envió un saludo por Año Nuevo y aprovechó para criticar duramente al Gobierno de su sucesor, Alberto Fernández. "Es difícil ver cómo pueden mejorar las cosas", manifestó el referente opositor, quien señaló que "la expectativa y el optimismo" por el nuevo Gobierno "se fue diluyendo" por las medidas impulsadas. En ese sentido, se quejó de que por la iniciativas del Frente de Todos se "profundizó la recesión y generaron dudas sobre las convicciones republicanas del Gobierno". En su publicación, que simula ser un extenso audio de WhatsApp de casi 6 minutos, Macri apuntó contra "una de las cuarentenas más largas y destructivas del mundo" en las que "se dedicó a predicar miedo" y aseguró que "lo peor es que cuando debía estar concentrado en la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, el Gobierno encaró una agenda autoritaria y judicial alejada de los problemas de los argentinos". Y, al referirse a la cuestión económica, añadió: "Es triste, pero se perdieron todos los esfuerzos que hicieron los argentinos en 2018 y 2019, años que reconozco, claro que reconozco que fueron muy duros, pero en los que estábamos enderezando el barco y hoy el barco parece a la deriva". De todos modos, el ex presidente remarcó que "lo que no se perdió y está más fuerte que nunca es la convicción de los argentinos de querer vivir en libertad, que se respeten la ley y nuestros derechos". "El aprendizaje que nos deja este frustrante 2020 es que el rumbo a retomar es el del trabajo y la verdad: nunca más al pobrismo, la mentira y atropello", expresó. Y concluyó: "Mi confianza en los argentinos es total. Somos millones los argentinos que tenemos el corazón lleno de un deseo de futuro, progreso, libertad y aprecio por la democracia que no podrá ser cambiado por nadie. Confiemos en eso, confiemos en nosotros y avancemos al 2021 con la seguridad de no estar solos. Somos muchos. Y cada día más. ¡Feliz año y fuerza!".