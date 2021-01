A qué edad empezar a resolver enigmas*

Empecé a los doce años cuando mis papás me regalan el libro AHA, de Martín Gardner, que es el mayor especialista que hubo de juegos de ingenio y matemática recreativa. Ahí me di cuenta de que esto era lo que me gustaba y empecé a comprar la revista Juegos para gente de mente, cuyo director era Jaime Poniachik que también tenía acertijos y juegos de palabras.

De dónde viene ese interés

A mi mamá ya le gustaban estas cosas, y por suerte de chico me incentivó.

Cómo y en qué ámbitos canalicé esa afición incipiente

Empecé de chico a resolver e inventar acertijos y juegos de ingenio y me empezaron a publicar soluciones y problemas primero en la revista Juegos y después en diversas publicaciones internacionales como el Journal of Recreational Mathematics.

Actividades paralelas que desarrollé mientras asistía a la secundaria

Aparte del estudio siempre hice mucho deporte, jugué primero al básquet, después al vóley y de grande empecé también con tenis de mesa.

Elegir los estudios superiores

Me recibí de Analista de Sistemas más que nada poder hacer algunos programas que resolvieran acertijos, y de hecho lo poco que hice fueron unos programas para las revistas de Ediciones de Mente que “inventaban” problemas con soluciones únicas que después se usaban en las revistas.

Participar en grupos de personas atraídas por los juegos de mente

Sí, empezamos en un grupo por correspondencia llamado Los Acertijeros, creado por Héctor San Segundo, donde cada dos meses nos intercambiábamos por correo, en esa época no existe ni el mail ni el whatsapp, unos boletines donde proponíamos nuevos acertijos y las soluciones a los que recibíamos de las demás personas.

De quiénes se aprende en este tema tan particular

Yo en particular aprendí mucho de mi gran amigo Jaime Poniachik con el que tuve la suerte de compartir muchísimas reuniones y encuentros y con el que terminé haciendo entre tantas cosas varios libros de Juegos de Ingenio. Después yo trataba de conseguir todos los libros y revistas que existieran sobre el tema, especialmente los de Martin Gardner, incluyendo también la revista Scientific American donde él tenía una columna.

Diseñar juegos de inteligencia ¿es aplicar el ensayo y error?

Sí, cuando uno inventa juegos o acertijos, va probando hasta que sale algo que funciones, en el caso de los acertijos por ejemplo lo ideal es que tengan solución única, que sea algo que sorprenda, muchas veces hace que uno tenga que usar el pensamiento lateral.

¿Cómo se define un acertijo?

Los acertijos son problemas de números, palabras o imágenes, donde hay que encontrar la solución por vía de la intuición o el razonamiento, y no por la posesión de determinados conocimientos, y eso es algo que me gusta mucho, al igual que en los rompecabezas mecánicos, no hace falta tener un título o grandes estudios para ser bueno en esto, lo pueden resolver tantos chicos como grandes, a veces pueden resolverse en un instante por un momento de inspiración, o a veces puede llevar días o hay algunos muy difíciles que son prácticamente imposibles de resolver o muy trabajosos, en estos casos no son de mi agrado.

¿Qué son los rompecabezas mecánicos?

Los rompecabezas mecánicos son rompecabezas de forma física, no en lápiz y papel. Creo que hoy en día el ejemplo más conocido es el Cubo Mágico o Cubo de Rubik, pero hay una inmensa cantidad de rompecabezas de diferentes tipos, por ejemplo los de ensamblado, donde hay que tratar de colocar piezas de diferentes formas en un tablero o caja determinado, están los de separar piezas, están los de mover piezas como el Trabado, están los de formar figuras con piezas como el Tangram o los Pentominos, que son doce piezas diferentes que se forman por las distintas posibilidades de combinar cinco cuadrados.

Otros tipos de juegos además de acertijos y rompecabezas mecánicos

Sí, también hay muchos juegos de mesa y de cartas muy buenos, por ejemplo el Set, el Dalmuti, hay un juego que se llama Robots Ricochet que nos gusta mucho donde hay que llevar unos “robots” en la menor cantidad de movimientos posibles a un determinado objetivo en un tablero dado, pero el tema es que estos se mueven siempre hasta el final, que es cuando chocan contra una pared, otro robot o rebotan en una barrera, con lo que se dificulta llegar fácil al objetivo y juegan todos simultáneamente tratando de encontrar la solución en la menor cantidad de movidas mentalmente lo antes posible y hay algunas empresas como Smart Games o Think Fun que tienen una gran cantidad de juegos de excelente calidad y contenido, recuerdo una anécdota cuando estaba en Rio de Janeiro como capitán del equipo argentino en el Campeonato Mundial de resolución de Acertijos -World Puzzle Championship- y en una juguetería vi uno de estos juegos, cuya edad decía creo a partir de los siete u ocho años, con lo que dudaba de comprarlo porque pensé que podía ser muy simple o para chicos. El juego se llamaba Aeropuerto, y como la mayoría de este tipo de juegos de estas empresas tienen cartas con diferentes desafíos por niveles, el primero más básico, después intermedio, avanzado y por último experto. Esto hace que uno vaya aprendiendo a medida que los va resolviendo y así conocí muchos de estos juegos que tienen diferentes desafíos, todos muy recomendables.

Sitios para encontrar más información sobre el tema

Blog: http://indicerodolfokurchan.blogspot.com/2009/06/acertijos.html

Instagram: https://www.instagram.com/rodolfokurchan/

Facebook Columnerds: https://www.facebook.com/loscolumnerds

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Rodolfo Kurchan