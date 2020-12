Será el último año de Ogier Deportes 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO DECISION./ Será el último año del francés en el Mundial de Rally.

El heptacampeón del Rally Mundial, Sebastien Ogier dio a conocer que, tras la temporada 2021 con Toyota, se retirará como piloto y se dedicará a su familia. "Es muy seguro que este es solo un año más. No habrá más temporadas después de la próxima ", aseguró Sebastien Ogier sobre su futuro una vez que culmine el Campeonato Mundial de Rally 2021, tras lo cual se retirará de la práctica activa como piloto, en la escuadra Toyota Gazoo Racing, con la cual defenderá su séptimo título en la especialidad.

Cabe recordar que el piloto francés ya había anticipado que en principio 2020 era su último campeonato, pero la situación de la pandemia por Covid-19 y que derivó en un impasse de todas las actividades lo alentó a continuar un año más en WRC con el Toyota Yaris. “La gente realmente podría pensar que podría estar tentado de nuevo, pero honestamente solo cambié de opinión debido a este año difícil, este año por del COVID que provocó una temporada muy, muy corta. Podemos hacer una más ya que este año fue excepcionalmente gratis y pasé mucho tiempo en casa. De lo contrario habría terminado mi temporada en el momento en el que estamos ahora hablando”, sostuvo Ogier, sobre extender su campaña por doce meses.

“Este año tuve mucho tiempo en casa, mucho más de lo esperado. No tiene precio tener tiempo para ver crecer a sus hijos. Y, de alguna manera, se equilibró. El tiempo que se suponía que debía irme este año no ha sucedido y esa es también la razón en la decisión con la familia, con quien fue más fácil seguir y decidir”, expresó.

“Creo que estoy listo para dar el siguiente paso y hacer algo más en mi vida. Pero, bueno, de todos modos ahora, estaba en una situación en la que quería terminar mi carrera de una manera mejor y con una temporada adecuada y por eso decidí ahora ir a por una más", admitió el francés quien irá por su octava corona en el WRC, junto a Julien Ingrassia, su histórico navegante.