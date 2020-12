La felicidad de González Deportes 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El delantero del Stuttgart de Alemania Nicolás González celebró ayer su presente en la Selección argentina y aseguró que jugaría en cualquier puesto con tal de estar entre los elegidos por el entrenador Lionel Scaloni en el equipo albiceleste. "Con tal de jugar, soy feliz. Desde donde me toque voy a tratar de aportar lo mejor, si me quieren de lateral derecho o de arquero, voy a estar. En Alemania estoy jugando de 9", expresó el atacante en declaraciones radiales.

González fue el mejor jugador de la Selección argentina en la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, que culminó con un empate ante Paraguay y un triunfo sobre Perú en Lima, con un gol por encuentro para el jugador surgido de las Inferiores de Argentinos Juniors.

"Termino un buen año porque cumplí los objetivos que me propuse: ascender con mi equipo y jugar en la Selección. Fui con la idea de sumar minutos y me tocó jugar los dos partidos. Lo disfruté mucho, fue una experiencia muy linda", agregó el ex futbolista del "Bicho".

Además, habló de su actualidad en Stuttgart: "Me costó mucho llegar a Alemania y encontrarme con todo nuevo. Por eso, mis primeros entrenamientos y mis primeros meses notaba una diferencia a la hora de controlar la pelota, pero con el tiempo me fui adaptando".

Por último, señaló que "estar al lado" de Lionel Messi en la Selección "es increíble", al igual que con Ángel Di María.