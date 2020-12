Se cierra el ciclo de Marcelo Asteggiano Deportes 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Marcelo Asteggiano culmina este 31 de diciembre su contrato como Coordinador del fútbol amateur de Atlético de Rafaela y no continuará en esa función en la Crema. Recordemos que había arribado a la institución en agosto de 2018, cuando se mudó a trabajar al predio del autódromo desde 9 de Julio.

Su salida se da en un contexto de incertidumbre por cómo se desarrollará la actividad del fútbol amateur en 2021, debido a la pandemia del coronavirus, más allá de las expectativas por las distintas vacunas que comenzaron a llegar al país.

Este año AFA implementó el regreso paulatino de los torneos profesionales, pero no de los torneos juveniles. Y por el momento no se conoce nada sobre lo que puede acontecer en tal sentido el año venidero. Por ende, es muy difícil realizar una planificación en un área donde Atlético realiza una fuerte inversión desde hace varios años.