Adrián Franklin, designado en Defensores y Atlético Deportes 31 de diciembre de 2020 Redacción Por PRIMERA NACIONAL

El santafesino Adrián Franklin fue designado ayer en la AFA para dirigir el partido que disputarán el domingo, desde las 19.10, Defensores de Belgrano y el puntero Atlético de Rafaela por la sexta fecha del torneo de Transición de la Primera Nacional, Zona B.

Con mucha participación en los torneos organizados por el Consejo Federal, Franklin (36 años) lleva un par de años dirigiendo con mayor frecuencia en AFA. En Rafaela se lo recuerda por el polémico encuentro que arbitró el 17 de marzo de 2019 cuando la Crema le ganó a Instituto por 1 a 0 y la visita tuvo tres jugadores expulsados. Esa fue una de las dos ocasiones en que dirigió a Atlético, siendo la restante en la temporada siguiente cuando la Crema perdió 3 a 0 en Tucumán frente a San Martín.

Sus colaboradores en el Bajo Belgrano serán Andrés Barbieri (asistente 1) y Mariano Rossetti (asistente 2), mientras que como cuarto árbitro estará Gastón Iglesias.



LA PROGRAMACION

Primer ascenso, Zona A: Domingo 3 de enero, a las 17.10: Atlanta-Estudiantes de Río Cuarto; Mario Ejarque; a las 21.10: Temperley-Deportivo Morón; Leandro Rey Hilfer.

Lunes 4, a las 17.10: Agropecuario Argentino de Carlos Casares-Ferro; Pablo Echavarría; a las 19.10: Estudiantes de Buenos Aires-Platense; Diego Abal.

Zona B: Domingo 3, a las 17.10: Sarmiento de Junín-Tigre; Rodrigo Rivero; a las 17.10: Deportivo Riestra-San Martín de Tucumán; Pablo Dóvalo; a las 18.10: Gimnasia de Mendoza-Villa Dálmine; Fabricio Llobet; a las 19.10: Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela; Adrián Franklin.

Ascenso 2, Zona A: sábado 2, a las 21.00: Mitre de Santiago del Estero-Barracas Central; Jorge Broggi. Domingo 3, a las 17.10: Nueva Chicago-Brown de Puerto Madryn; Juan Pafundi; a las 18.00: San Martín de San Juan-Belgrano de Córdoba; Ariel Penel; a las 18.00: Alvarado de Mar del Plata-Independiente Rivadavia Mendoza; Nelson Sosa.

Zona B: domingo 3 a las 17.10: Brown de Adrogué-Gimnasia de Jujuy; Julio Barraza; a las 17.10: Chacarita Juniors-All Boys; Ramiro López; a las 17.10: Santamarina de Tandil-Almagro; Bruno Bocca. Lunes 4, a las 19.00: Instituto de Córdoba-Quilmes; Mariano González.



EL PENDIENTE

También se conoció que José Carreras continuará siendo el árbitro de los 45 minutos pendientes, por la fecha 3, del partido que el miércoles 6 de enero en Junín completarán el local Sarmiento y Defensores de Belgrano. Igualaban 0 a 0 cuando por una falla del sistema lumínico no pudo iniciarse el complemento.



FALTA SUMARSE UNO

Matías Valdivia es por el momento el único jugador que no se sumó a trabajar junto al plantel de Atlético, de las bajas que hubo por covid el fin de semana pasado en la Crema. No obstante, el volante podría hacerlo este jueves.

Por otra parte, Gastón Tellechea y Rodrigo Castro entrenan pero de manera diferenciada, debido a dolencias musculares.

El entrenador Walter Otta tiene previsto realizar el viernes a la tarde la práctica de fútbol en el estadio y el viaje a Buenos Aires será el sábado por la mañana.