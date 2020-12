Doris Abdala, la primera jefa de policía de Rafaela ANUARIO GENERAL 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por NOVIEMBRE

El gobernador de la Provincia, Omar Perotti, visitó el lunes 2 de noviembre la ciudad de Rafaela, donde entregó móviles policiales y puso en funciones a la nueva jefa de la Unidad Regional V de Policía, Doris Abdala -de 45 años

y proveniente de la Dirección General de la Policía de Seguridad Vial- durante un acto realizado en la sede de la Jefatura.

En la ceremonia de asunción estuvo presente además del Gobernador y autoridades civiles, la jefa de Policía de la provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, que fue quien protocolarmente puso en funciones como jefa de la UR V a Doris del Valle Abdala.

Sobre este hecho Perotti señaló que, "hoy como gobernador me toca que una mujer sea la primera jefa de Policía de la Unidad Regional 5”, asegurando que “es un pleno convencimiento del aporte valiosísimo de la mujer y de la búsqueda clara de espacios de equidad, de igualdad y paridad en nuestra provincia”.



DETUVIERON A 4 EX

JEFES DE LA UR V

También durante el mes de noviembre, más precisamente el día miércoles 4, cinco policías -cuatro retirados y uno en actividad-, todos ellos que ocuparon cargos jerárquicos en la Unidad Regional V con sede en Rafaela, fueron detenidos en siete allanamientos realizados por personal de la Policía Federal en Coronda, Rosario, San Javier, Santo Domingo y Pueblo Muñoz. También había móviles de "la Federal" estacionados frente a la Jefatura de Policía en nuestra ciudad.

Las detenciones se produjeron en el marco de la investigación por asociación ilícita vinculada al juego clandestino que encabeza el fiscal Martín Castellano, de la Fiscalía Regional N° 5.

Entre los arrestados se destaca un exsubjefe de la Policía de Santa Fe, que también ocupara la titularidad de la Jefatura de Policía de esta Unidad Regional V, el comisario retirado José Jorge Pérez. En tanto que los tres exjefes de la

Unidad Regional V, que fueron arrestados son: Juan Pablo Bengochea, Fabián Forni y Javier Gorosito.

El uniformado detenido que está en actividad es Flavio Aranda, quien estuvo en la ex PDI Rafaela y fue jefe del Comando Radioeléctrico de esta ciudad en la gestión de Bengoechea.

Actualmente todos ellos se encuentran en una Unidad Penal en la ciudad de Rosario.