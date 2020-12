Concurso de Letras 2021 abierto a todos los géneros Sociales 31 de diciembre de 2020 Redacción Por FONDO NACIONAL DE LAS ARTES LANZA

BUENOS AIRES, 31 (Télam). -Tras la edición de este año que generó polémica porque se atomizaron todos los géneros en un solo premio, el Fondo Nacional de las Artes acaba de abrir la convocatoria a su Concurso de Letras de 2021, que volverá a diversificarse en el formato tradicional de cuatro categorías: Cuento, Novela, Novela Gráfica, No Ficción y Poesía.

La convocatoria, que estará vigente hasta el 18 de febrero a través de su nueva plataforma https://app.fnartes.gob.ar/, incluye la categoría Novela Gráfica que había sido estrenada en la edición 2020.

El concurso que se inicia el 2021 tiene como objetivo rescatar obras inéditas de autores que sumen sus voces para reflejar la época y las distintas realidades del país.

A pesar de la polémica inicial por la unificación de géneros, el concurso fue un éxito de convocatoria, ya que se presentaron 2288 obras de autores de todo el país. El Premio Nacional, de 150.000 pesos fue para la autora tucumana María Belén Aguirre, quien concursó con el poemario “Siamesas”. El género poesía tuvo dos premios más.

En la próximo edición, se podrán volver a presentar obras inéditas en las categorías de Cuento, Novela, Novela Gráfica, No Ficción y Poesía, mientras que en segmento de No Ficción podrán postularse obras de Ensayo, Crónica, Biografías, Memorias o Reportaje dando cuenta de la expansión y diversidad de abordajes que el género ha tenido en las últimas dos décadas.

Cada categoría o género recibirá un Primer Premio de $180 mil, un Segundo Premio de $150 mil y un Tercero de $100 mil. De $930.000 asignados a este concurso en 2019 se pasa a $2.150.000 en 2021. El jurado podrá proponer a consideración del Directorio del FNA menciones en cada uno de los casos.

Se decidió que el Primer Premio de Poesía lleve el nombre de “Olga Orozco” en homenaje a la legendaria poeta nacida en La Pampa en 1920. Un reconocimiento en sintonía con el protagonismo que las escritoras argentinas tuvieron a lo largo de 2020 conquistando premios internacionales. Recordamos además que el primer premio del Concurso de Letras 2020 fue otorgado a una poeta tucumana.

Las obras que se postulan serán evaluadas por un jurado notable para cada categoría. Novela: María Gainza, Aníbal Jarkowski y Gustavo Ferreyra; Novela Gráfica: Lauri Fernandez, Sole Otero y Lucas Nine; Cuentos: Leticia Obeid, Mariana Travacio, Gustavo Nielsen; No Ficción: Judith Podlubne, Elvio Gandolfo, Eugenia Almeida; Poesía: María Mercedes Araujo, Miguel Angel Federick, Nurit Kasztelan, Alejo Carbonell y Geraldine Palavecino.