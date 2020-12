Agustín Bonomo tuvo una labor meritoria en el Turismo Nacional ANUARIO DEPORTIVO 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Agustín Bonomo, con el único Citroën DS3 que compite en la Clase 2 del Turismo Nacional, mostró un permanente crecimiento en una divisional que durante el último segmento del certamen lo tuvo entre sus buenos animadores.

El ex bicampeón de la categoría Midgets del Litoral, tras destacarse en el pavimento desde su incorporación al TS1800, especialidad en la que logró un recordado triunfo en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, pegó un indiscutible salto de calidad.

Su llegada al súper competitivo TN, al mando de un auto de la marca francesa, respondió a un desafío personal y a una expectativa compartida por un equipo de grandes luchadores, que avalaron sus ilusiones.

El comienzo no resultó sencillo para Agustín, pero aún en los momentos de extrema complejidad, no perdió de vista cuáles eran los objetivos a cumplir y nunca renunció a seguir luchando con un auto en inferioridad técnica si se toma como referencia a las restantes marcas, con vehículos de nueva generación.

Sin embargo, tuvo algunas buenas sensaciones, que le permitieron afrontar los siguientes pasos con renovadas energías, porque sus condiciones ya quedaron expuestas desde su desembarco en el TN.

Este año, la historia sería diferente. Agustín, ya más familiarizado con algunos de los escenarios que visita habitualmente la categoría y con un medio que se fue adaptando a las exigencias a partir de nuevos desarrollos, se las ingenió, siempre a base de su reconocido talento, para estar bastante más arriba.

Como todas las actividades, no solamente las mecánicas, el Turismo Nacional se vio afectado por una pandemia que lo obligó a realizar un paréntesis en su calendario.

El equipo, durante ese tiempo, fue mejorando la performance del DS3, que al reanudarse la actividad sorprendió gratamente por su rendimiento.

Con un medio acorde a su capacidad, el piloto de Villa San José, se encargó de llevarlo a planos importantes en los diferentes trazados que visitó el TN en la última parte de su recortada temporada.

Aparecieron, como lógica consecuencia, una serie de resultados alentadores. Primero, en el "Roberto Mouras" de La Plata y finalmente en el "San Juan - Villicum" de Albardón, donde ya fue decididamente protagonista y logró mezclarse en la primera mitad del grupo.

En relación con la categoría, no hace falta agregar nada, porque todos saben lo que es capaz de generar en cada uno de sus espectáculos y en sus dos Clases, que se caracterizan por la enorme paridad entre las distintas marcas que hoy compiten.

Agustín Bonomo ratificó, por si hiciese falta, que está en condiciones de brillar, también en el TN, como lo hizo en el Midgets del Litoral y en el TS1800.