Estrictos controles en los accesos a la ciudad ANUARIO GENERAL 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por MARZO

El Gobierno municipal destinó móviles de la GUR y del área de Protección Vial y Comunitaria a controlar los accesos a la ciudad desde áreas rurales, en un intento por aumentar la presión sobre quienes buscan desplazarse sin respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional.

En el marco de los operativos, más de 50 personas fueron detenidas en las calles de la ciudad por no quedarse en casa, tal como lo ordena el decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El coordinador epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Rafaela, Roberto Vitaloni, confirmó que el primer caso de coronavirus en Rafaela es una mujer adulta que había viajado a Canadá. (Ver nota aparte).

El mandatario local volvió a solicitar a la ciudadanía el cumplimiento estricto del aislamiento social porque, de no hacerlo, “los ejemplos los tenemos todos los días en Italia, España, Estados Unidos. No repitamos los errores que ellos cometieron porque después viene la muerte”, dijo Castellano.

En declaraciones radiales reafirmó la idea: “Si nosotros pasamos esta primera barrera de contención que es la cuarentena, después viene la contención del sistema de salud que es más débil y no alcanza a sostener a tanta cantidad de gente enferma”, concluyó.