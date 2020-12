“Un año muy difícil en donde la partida de Gonzalo se llevó parte de nosotros” Locales 31 de diciembre de 2020 Redacción Por El 31 de diciembre de 2019, Gonzalo Glaría perdía la vida de una manera terrible, en un intento por detener a los delincuentes que habían asaltado a un adolescente. El joven rafaelino tenía 25 años y era un amante del motociclismo. Hoy su papá Gustavo, reflexiona acerca de lo vivido en este 2020.

La pandemia dejó atrás temas que hasta marzo de 2020, estaban en primera plana en nuestra ciudad; uno sin lugar a dudas es el reclamo por justicia a partir de la muerte del joven rafaelino Gonzalo Glaría. Gonzalo tenía 25 años y era un fanático de las motos. El martes 31, minutos antes del mediodía, estaba una vez más manejando su motocicleta cuando un adolescente le pidió ayuda frente al Parque de los Eucaliptos. Le contó que dos motochorros le habían robado un celular y dinero y fue allí cuando Glaría inició una persecución por las calles de nuestra ciudad.

El joven alcanzó a los ladrones, trató de desestabilizarlos para que detuvieran su marcha, pero en el forcejeo cayó tras impactar contra un auto. Aunque llevaba el casco puesto murió por las heridas.

A un año de ese trágico hecho, su papá Gustavo Glaría compartió sus sensaciones: “la verdad que fue un año muy difícil, muy duro y en dónde cómo se fue Gonzalo se llevó parte de cada uno de nosotros y se lo extraña muchísimo. Empezamos un año de marchas, un año de pedir justicia por una Rafaela distinta y una vez más yo creo que no fuimos escuchados. La pandemia les ayudó a calmar toda esta situación y así estamos extrañando”.

“Yo creo que estamos un poco más consolados, en una situación más tranquila y viendo cómo transcurre todo esto, con muchos recuerdos todavía y con un dolor que va a quedar permanente a partir de ese día; día que sigue muy latente”.



CHARLA CON EL INTENDENTE

Gustavo, con sus ojos vidriosos por la emoción y el recuerdo de Gonzalo, contó que tuvo una conversación con el intendente Luis Castellano: “La verdad tuve la suerte que después de un tiempo se acercó el intendente de Rafaela; con Luis tuve una charla muy linda, quedamos en trabajar juntos, pero la verdad con todo está situación difícil por la pandemia y viendo que la justicia igual sigue haciendo lo que quiere, sigue liberando, decidiendo dar prisiones domiciliarias, actuando de la forma que ellos creen que es la correcta, todo es cuesta arriba. Necesitamos que la justicia haga lo que tiene que hacer”.



EL PROCESO JUDICIAL

Acerca del proceso judicial, el papá de Gonzalo Glaría dijo: “Estuve hablando con el doctor Loyola, que no tengo palabras para él para su equipo, para la fiscal Capitanio que tenía el caso antes, para toda su gente. La verdad que más allá de esto sigo confiando en la justicia y sigo apostando a que ellos están haciendo un buen trabajo; creo que están bien encaminados y esperamos la resolución del juicio de la mejor manera. A esta altura uno ya se cansó, ya se agotó de pelearla, hoy estaba pensando que esta es una de las situaciones más difíciles que le puede pasar a cualquier persona en el mundo, perder un hijo, porque es algo muy doloroso y terrible, yo no sé si no juegan con eso de algún modo”.

“Esto es algo que cambia tu vida para siempre, es inesperado porque nadie espera que se le muere un hijo; es algo que no se puede describir con palabras; es un despertar cada día sabiendo que no está; es un constante pensamiento. Ojalá nadie tenga que vivirlo, pero solo al que le pasa te puede decir que es algo para lo que no estamos preparados”.



SE PODRIA HABER EVITADO...

Gustavo Glaría habló de todo lo que se dijo en torno al accionar de Gonzalo aquel 31: “Lo dije desde el primer momento, si hubiésemos tenido una Rafaela más segura se podría haber evitado y hoy Gonzalito estaría; porque si no existirían los robos, a la persona que roba se la juzgaría como tal,y se tomarían las medidas a tiempo, mi hijo y tantos otros hoy estarían con nosotros”. Finalmente Glaría apuntó a la falta de decisión política para combatir a la inseguridad y señaló: “No cambió nada y mientras sigamos teniendo el gobernador que tenemos, las mentiras que tienen en la boca continuamente, el Ministro Saín como encargado de la seguridad y de la policía...No es sólo por dar nombres, pero no veo ningún tipo de cambios, cada vez se roba más y tenemos el índice de asesinatos más alto en la provincia de Santa Fe. La verdad es que es una locura”.