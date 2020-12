Marcela Agüero deja el CCIRR luego de 31 años Locales 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO J.BARRERA MARCE AGÜERO. Hoy, último día en su puesto en la gremial empresaria.

Hoy será el último día en el que María Marcela cumplirá la misma rutina, la misma que sigue desde hace 31 años. Al menos en el plano laboral. Dicho así no es fácil de procesar y asimilar. Es que pocos meses después de egresar como Perito Mercantil de la Escuela de Comercio de Rafaela, el 15 de mayo de 1989, cumplió su primer día de trabajo en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), la institución que representa a los sectores productivos de la ciudad y una amplia región. El 31 de diciembre de 2020, es decir hoy, será su último día. Así lo decidió. Dar un giro a su vida.

A mitad de este año atípico por la pandemia lo pensó en serio. Lo consultó con sus tres hijas. La incertidumbre de siempre en estos casos. ¿Cómo manejar el temor a no contar con un ingreso al final de cada mes? Pero había un plan. Hace siete años Marcela -María solo figura en el documento, pero tiene poco uso, solo en documentos oficiales-, o simplemente Marce, ingresó a un "camino holístico" que le abrió un nuevo mundo. Que le encantó y le generó una nueva pasión. Una oportunidad de cambio.

Y de pronto se decidió. Sin pensar en el salario, siguió su corazón y las señales. Es que esa incursión en el camino holístico la encuentra con muy buenos resultados, con experiencias enriquecedoras. Eligió bautizar su emprendimiento como "Este Momento", tal como figura en redes sociales. Péndulo hebreo, lectura de péndulo hebreo, reiki, desbloqueo de chakras figuran en la nueva agenda que Marce inaugurará en el 2021 en su casa de barrio Pizzurno, la misma que acostumbra a recibir a sus amigos de la escuela, del trabajo o de la vida misma. Será una bisagra que coincide con la que le ofrece la vida, que la coloca al borde de los 50.

Antes tuvo que tomar la decisión, sostenerla (no arrepentirse!) y comunicarla. Se reunión con Iván Acosta, el director Ejecutivo del CCIRR. Y avisó. También al flamante presidente de la institución, Diego Castro. Sorprendió como Messi con sus gambetas. Todos preguntaron por qué. No tiene que ver con la institución sino con la necesidad de soltar y abrir nuevas puertas. Un desafío para el cual se preparó. Y confía en que todo va a salir bien.

Tras una breve pasantía en la empresa metalúrgica Appo a la salida de la secundaria, Marce se incorporó a la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, donde el ex intendente Juan Carlos Borio oficiaba como director. En el CCIRR el presidente era Juan Carlos Frautschi. Ahí estuvo ocho años. Desde hace 23 que ocupa un rol central en la recepción y secretaría. Conoce todo. Y a todos. Siempre positiva. Actitud. Dirigentes y ex dirigentes entendieron la decisión y se pusieron a disposición para lo que necesite en la nueva etapa. En la que además profundizará su costado solidario a favor de Granja El Ceibo. Aplausos por eso.

"Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina", dice una clásica canción del rock nacional. Quizás esa canción suene hoy en el hall del CCIRR en el último día de Marce. Como la de Fito que reza "hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar, hay aromas que me quiero llevar...". Para cerrar, rescatamos una frase que revela esa actitud positiva de la casi recepcionista mandato cumplido. "Vos elegís la manera de ver las cosas!!! A vivir con alegría!". Próspero Año Nuevo, Marce. Es tiempo de Este Momento.