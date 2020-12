Servicios municipales diferenciados Locales 31 de diciembre de 2020 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela realizó un organigrama de los servicios públicos con motivo de la celebración especial.

La Municipalidad de Rafaela comunica que se prestarán servicios diferenciados con motivo de la celebración de fin de año y llegada del Año Nuevo.

* En ese sentido, no habrá recolección domiciliaria los días miércoles 30 y jueves 31 de diciembre, retomándose el viernes 1º de enero con el retiro de los biodegradables.

* En cuanto a los residuos recuperables se recogerán el lunes 4 de enero. Es importante tener en cuenta que las bolsas deberán ser depositadas en los cestos a partir de las 20 en todos los casos.

* La línea 147 “Rafaela Responde” atenderá hasta las 22 del miércoles. El jueves 31 de diciembre y el viernes 1º de enero se activará el contestador automático. Los operadores volverán a trabajar el sábado, de 7 a 13, para atender dudas o consultas así como también derivar los mensajes a las áreas correspondientes.

* El Cementerio tendrá su ingreso habilitado los días jueves 31 de diciembre y viernes 1º de enero en el horario de 7:30 a 19:30. La Administración permanecerá cerrada ambas jornadas y se dispuso un guardia mínima en caso de sepelio.

* Tanto este jueves 31 de diciembre como el viernes 1º de enero no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). El sábado 2 de enero volverá a funcionar de 8 a 12.

* El Complejo Ambiental abrirá el jueves 31 de diciembre hasta las 13 y el viernes 1º de enero permanecerá cerrado. El sábado 2, el predio funcionará de 7 a 12.

* Asimismo, el Eco Punto estará disponible el jueves 31 de diciembre hasta las 13. El viernes 1º de enero no brindará el servicio y el sábado 2 estará habilitado de 8 a 18.

* Vale recordar que Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina (GUR) desarrollarán sus tareas de manera habitual ya que cuentan como servicios esenciales.

* El edificio municipal y los organismos descentralizados no atenderán al público los días jueves 31 de diciembre y viernes 1º de enero.

* Finalmente, se recuerda que están vigentes las ordenanzas que prohíben el uso de pirotecnia sonora no lumínica en eventos organizados por el Municipio, así como también la tenencia, venta, acopio, exhibición y expendio al público en forma onerosa o gratuita de "bombas de estruendo" de una pulgada o más, y otros productos de similar o mayor poder explosivo, aunque sean de fabricación autorizada. Es por ello que se encuentra a disposición la línea para denuncias: 425 400. Además, estará atendiendo la línea 105 de la GUR para recibir otros reclamos.