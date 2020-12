En libertad los imputados por la muerte de Glaría ANUARIO GENERAL 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por ENERO

En una inesperada y polémica decisión, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Osvaldo Carlos, resolvió en sendas audiencias de medidas cautelares llevadas a cabo en la mañana del lunes 6 de enero en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela, imponer medidas alternativas a la prisión preventiva a Cristian Milesi y a Matías Perea, los dos jóvenes imputados a los que se investiga como coautores

del homicidio de Gonzalo Glaría cometido en la ciudad de Rafaela el martes

31 de diciembre de 2019, y que tan solo un día antes fuera calificado legalmente por el Ministerio Público de la Acusación como “homicidio en ocasión de robo”, art. 165 del Código Penal.

Este delito prevé una pena en expectativa de 10 años como mínimo y 25 años

como máximo de prisión efectiva.

Durante las audiencias, las fiscales que investigan los hechos ilícitos, Angela

Capitanio y Gabriela Lema, manifestaron su oposición a las decisiones de cautelares del juez Osvaldo Carlos, no privativas de la libertad. Las funcionarias del MPA desarrollaron la posición de la Fiscalía y brindaron sus argumentos, no obstante, el magistrado no hizo lugar a sus planteos.

De acuerdo a lo resuelto por el juez, los imputados –de 19 y 23 años, respectivamente– deberán fijar domicilio; constituir un guardador y firmar cada

15 días una especie de certificado de Fe de vida y estado en la sede de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela. Además, se les impuso una prohibición

de contacto por cualquier medio y de acercamiento a los familiares de la víctima.



APELACION

Las fiscales Capitanio y Lema adelantaron que aguardarán los fundamentos del magistrado para tomar la decisión de apelar lo resuelto.

“Estudiaremos los motivos por los cuales el juez entendió que correspondían medidas alternativas en vez de la prisión preventiva tal como lo había pedido la Fiscalía”, dijeron.

“Luego analizaremos los pasos a seguir y una apelación a la decisión del magistrado o la presentación de los recursos provinciales o federales que correspondan por arbitrariedad de la resolución”.