“Encontramos el equilibrio para no caer en la burocratización…” Locales 31 de diciembre de 2020 Redacción Por En la última sesión del año, el Concejo Municipal dio sanción al Presupuesto 2021, con más puntos de acuerdo que diferencias. El concejal del FPCyS (PDP), Lisandro Mársico opinó: “Estimo encontramos el equilibrio entre no caer en la burocratización de que se necesite de la continua autorización o la comunicación al Concejo y la facultad de control a la cual nosotros no debemos nunca renunciar”.

Desde el Bloque del Frente Progresista el Concejal Lisandro Mársico en su alocución en el recinto, afirmó: “Hemos compartido el criterio del Departamento Ejecutivo Municipal en incrementar principalmente y en altos porcentajes, en relación con el actual presupuesto las partidas para las áreas de Salud, Seguridad, Empleo y Obra Pública, por lo que votamos lo solicitado por cada Secretaria sin hacer modificaciones, salvo que incluimos la intervención en seguridad vial sobre la Avenida. Santa Fe, que no figuraba explícitamente en el listado de trabajos públicos, siendo que, es una obra muy reclamada y necesaria por los vecinos; desde el Concejo Municipal, hemos aprobado varios pedidos en esta línea, pero nunca llegó a ejecutarse”.

“En lo que respecta al límite para transferir fondos de un área a otra, a los fines de un mayor control logramos disminuir el monto para pedir, autorización o que se nos comunique del movimiento, depende el caso; de $1.500.000 que se pretendía a $1.000.000. Si se compara lo que había fijado el Departamento Ejecutivo Municipal para este año, que era un límite de $800.000, se aumentó el margen de discrecionalidad para llevar a cabo cambios en un 87,5%. Yo digo que es una cuestión de confianza, que poca fe le tiene el Intendente al Presupuesto aprobado a nivel nacional y por consiguiente a la política económica diseñada por el equipo del Presidente, el cual se confeccionó en base a una inflación del 29% para el 2021, y el Arq. Castellano con sus áreas técnicas pretendían mover partidas de una Secretaría a otra, planteando un aumento de ese margen en un 87,5%, resulta incongruente”, afirmó Mársico.

El edil subrayó: “Estimo encontramos el equilibrio entre no caer en la burocratización de que se necesite de la continua autorización o la comunicación al Concejo y la facultad de control a la cual nosotros no debemos nunca renunciar porque es una atribución legal y natural de este órgano”.