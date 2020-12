Mayco Vivas fue protagonista en el histórico triunfo ante All Blacks ANUARIO DEPORTIVO 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Mayco Vivas no para de crecer. La definición parece demasiado sencilla para valorar lo que viene realizando el jugador surgido de las filas del Círculo Rafaelino de Rugby.

Luego de vestir la casa "albiverde" en las categorías formativas y de llegar a militar en la divisional superior de la entidad que tiene su predio deportivo a la vera de la Ruta Provincial 70, el potente rugbier local se incorporó al plantel del reconocido Atlético del Rosario, participando en los torneos oficiales de la Unión Argentina de Rugby.

Sus condiciones no pasaron inadvertidas para los seleccionadores de la UAR y fue convocado para vestir la casaca de Los Pumitas, para dar el salto, poco después a Los Jaguares.

La actuación consagratoria de la franquicia nacional, que le permitió obtener el subcampeonato en el Super Rugby en 2019, le permitió consolidarse y llegar como una consecuencia lógica, a formar parte de Los Pumas.

Mayco fue convocado, una vez más, para defender los colores del rugby argentino y formó parte del equipo que compitió en el Tri-Nations, teniendo como rivales nada menos que a los poderosos representativos de Nueva Zelanda y Australia.

La fecha del 17 de noviembre de 2020, quedará grabada a fuego en la historia del rugby nacional. Ese día, en el Bankwest Stadium de Sydney, por primera vez en 34 encuentros, Los Pumas derrotaron a los All Blacks, luego de una actuación memorable y con una soberbia actuación de Nicolás Sánchez.

Antes de esa histórica victoria, los australianos habían ganado 32 veces y en una oportunidad se había registrado un empate, en una clara muestra del potencial neocelandés. Mayco, ese chiquilín que empezó a correr detrás de una pelota ovalada en el CRAR, disfrutó de un triunfo que se convertirá en leyenda.