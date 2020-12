Óptica Lencioni: 120 años de un trascendental proyecto familiar ANUARIO GENERAL 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El 15 de octubre de 2020, Óptica Lencioni cumplió 120 años de vida comercial, siendo iniciada por Ugo Lencioni (nacido en Lucca, Italia en 1851 y se recibió en la famosa Universidad de Pisa) en calle Lavalle 54 (al lado del Bar La Gloria), frente a la actual Plaza 25 de Mayo, en la entonces Colonia Rafaela.

Por esos años vendía elementos para medicina, remedios que preparaba artesanalmente y anteojos para vista cansada, de distintos aumentos. En 1920 se mudó a la esquina de Sarmiento y Alvear, y a partir de 1945 en el actual emplazamiento de bulevar Santa Fe 425.

Hoy está al frente de la Óptica la quinta generación, que con orgullo cuenta lo que significa compartir toda una vida, trabajando en un mismo rubro y fundamentalmente en un mismo proyecto familiar.

Marcelo Lencioni, hijo de Roberto Lencioni, señala: “Sostener una empresa durante todo este tiempo no es un mérito nuestro, nosotros continuamos el camino que hicieron otros; la historia comenzó allá en el 1900 cuando mi bisabuelo vino a estas tierras y la continuaron los hijos de él, los nietos de él que serían mi padre y mi tío, Roberto e Ivo Lencioni, y después la continuamos nosotros. Por supuesto que las empresas van mutando, van cambiando, se van transformando y si analizamos por ejemplo la historia, tenemos que decir que tenemos dos empresas: Óptica Lencioni y la otra donde fabricamos los cristales (Vitolen), también está en el rubro y seguimos con otra sociedad en otro rubro; no sé cómo se contarían los años en otra empresa, pero también a lo mejor tendría 120 porque viene de la misma raíz el tronco”.

Gerardo, por su parte, otro de los hijos de Roberto, habló de lo que significa continuar el proyecto familiar y dijo: “son cuestiones de familia, yo tengo a mi hijo y al hijo de Marcelo trabajando a la par nuestra en las dos empresas y son esas herencias de familia que a uno le van gustando, se involucra en el trabajo de todos los días, se entusiasma y las continúa con orgullo”.



EL PASO DE LOS AÑOS

Y LA TECNOLOGÍA

Acerca de la transformación que fue llevando a lo largo del tiempo a Óptica Lencioni a modernizarse y aggiornarse a las nuevas demandas tecnológicas, Gerardo y Marcelo relataron que “la tecnología fue ingresando a medida que los tiempos cambian. Siempre estuvimos incorporando tecnología tanto en la Óptica como en Vitolen, y esta última es la que más transformaciones tuvo en toda la parte tecnológica, porque la parte tecnológica de Vitolen fue evolucionando más rápido. Es una filosofía, que tiene que ver con una reinversión permanente de las utilidades. Hay empresas pobres con empresarios ricos y hay empresas ricas con empresarios que viven bien, no son pobres y nosotros tenemos esa filosofía a lo largo de estos 120 años, de la reinversión permanente de las utilidades, siempre generando y haciendo lo que sabemos hacer y aprendiendo de nuestros errores; aprendiendo de los que hacen las cosas mejor que nosotros; nos preocupamos en estar siempre incorporando lo que la realidad de este país permite. Es muy difícil esta historia de endeudarse en dólares y de fiar en pesos”.



MUCHAS FAMILIAS FORMAN

PARTE DE ESTOS 120 AÑOS

Al ser consultados por la cantidad de personas que pasaron por la Óptica a lo largo de estos 120 años, Marcelo Lencioni respondió: “La verdad que no sé, lo que sí sé y quiero reconocer, es que llegar a 120 años, es la historia de cientos de familias que han trabajado acá y que gracias a ellos (se me vienen a la mente ahora un montón de personas y no los quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno y me voy a sentir mal) pero gracias a ellos hemos llegado a este punto y pensamos continuar. En la actualidad, en el grupo empresario de Óptica Lencioni y Vitolen, hay más de 200 familias trabajando, la mayoría radicadas aquí en Rafaela. Sucede que mucha gente está afuera, ya que al tener cobertura nacional, estamos en todas las capitales de la República Argentina”.