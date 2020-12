Otros 24 casos en Rafaela Locales 31 de diciembre de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS: SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA PROVINCIA

FOTO COMUNICACION SOCIAL REPORTE. Datos actualizados de la pandemia en la ciudad.

La Coordinación Epidemiológica de la región 2 de Salud, en su habitual reporte diario, comunicó este miércoles 24 nuevos casos de coronavirus para Rafaela (6 menos que el martes), que suma desde el inicio de la pandemia un total de 5.614, permaneciendo activos 220 hasta el día de la fecha. En tanto, las personas aisladas son 475, mientras que los recuperados subieron a 5.280. Por su parte, el dato positivo de la jornada fue que no se registraron nuevas muertes en nuestra ciudad, con lo cuál siguen siendo 114 los decesos de pacientes rafaelinos a raíz de esta mortal enfermedad. Sobre la situación de las camas ocupadas del Hospital "Jaime Ferré", las autoridades sanitarias locales informaron que hay 18 pacientes Covid-19 positivos en sala general y 4 sospechosos, y en unidad de terapia intensiva se encuentran internadas 10 pacientes Covid-19 positivos, 6 de ellas con asistencia mecánica respiratoria.

Mientras tanto, a nivel provincial, continúan en aumento los casos, ya que anoche el Ministerio de Salud confirmó 1.339 nuevos contagios de coronavirus en el territorio, que acumula 174.991, de los cuáles 34.330 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 140.661 por laboratorio. Rosario registró 339 infecciones este miércoles, y el acumulado asciende a 67.192, alrededor del 38,7% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%).

Por su parte, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de casos nuevos de coronavirus con los 255 contagios reportados ayer para totalizar 22.014. En cuanto a las localidades del Departamento Castellanos, se reportaron 13 en Maria Juana, 7 en Sunchales, 3 en Humberto y 1 en Esmeralda, Eusebia y Carolina, San Vicente y Santa Clara de Saguier. En cuanto a localidades cercanas a nuestra ciudad de otras jurisdicciones, hubo 43 en Santo Tomé y 5 en Monte Vera y Recreo; 31 en Esperanza, 7 en Franck, 3 en Pilar y Santa Clara de Buena Viste y 2 en Humboldt y Sa Pereyra; 12 en San Cristóbal, 8 en Ceres y San Guillermo, 3 en Suardo y 1 en Moisés Ville y Arrufó; y 13 en San Jorge, 5 en Carlos Pellegrini, 2 en Sastre y 1 en San Martín de las Escobas.

En la provincia hay 9.962 pacientes activos de Covid, al tiempo que se recuperaron 162.131 personas, y se encuentran 110 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 11 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria, y 246 en sala general. En la bota santafesina se registraron 328.481 notificaciones de las cuales 130.447 fueron descartadas. Por último, en la provincia, las personas con Covid-19 que murieron en las últimas 24 horas fueron 25 (acumulado de 2.898), según el siguiente detalle difundido por el Ministerio de Salud de Santa Fe: 18 pacientes de Rosario; 2 pacientes de Santa Fe y 1 paciente de San Javier, 1 de Las Rosas, 1 de Granadero Baigorria, 1 de Firmat y 1 de Venado Tuerto.



SEGUIR CON LOS CUIDADOS

A dos días del inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la provincia de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti destacó el trabajo realizado hasta el momento, aunque manifestó su preocupación porque “los números -de contagios- no son buenos para etapa”. El mandatario santafesino realizó declaraciones este miércoles en la firma de obras para barrio Cabal y Las Lomos. En la oportunidad, señaló que ante la llegada del verano y las altas temperaturas se esperaba una baja de casos. Sin embargo, no solo la curva se amesetó sino que en algunas regiones hay aumento de casos. En este sentido indicó que los protocolos para el aire libre permiten habilitar actividades, pero insistió en mantener los cuidados. También señaló que previo a la llega de la vacuna, la única alternativa que existía era el barbijo, la distancia, el agua y jabón y el alcohol en gel. “Esa vacuna sigue estando y está a disposición de todos y con esa vacuna nos tenemos que vacunar todos los días”. Mirando lo que viene, el gobierno provincial espera llegar al otoño del 2021 con un porcentaje alto de vacunación, que incluya a todo el sector de la salud pública y privada a todo el servicio de seguridad y a los docentes. Además, confían en que la Anmat apruebe en los próximos días la aplicación de la Sputnik V para mayores de 60 años y poder comenzar a vacunar a ese sector. En este punto, señalo que en enero llegarán las 12 mil vacunas restantes que corresponde a la provincia. Mientras que para febrero se espera la llegada de las dosis para vacunar a unos 800 mil santafesinos. Teniendo en cuenta que la segunda ola de contagios en el mundo, comenzó con la llegada del frío, se espera llegar al otoño con la aplicación plena de todas las dosis previstas y la mayor cantidad de gente resguarda del virus. “Si nosotros tenemos la vacuna y todos los cuidados, estoy seguro que el año que viene va a ser mejor porque tenemos una esperanza real y concreta de enfrentar al virus”.