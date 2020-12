Unión de Sunchales en el Federal A ANUARIO DEPORTIVO 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Unión de Sunchales, de la mano del retornado Adrián Tosello, fue el exclusivo representante de la Liga Rafaelina de Fútbol en el Torneo Federal A en la temporada 2020.

El equipo "Verde", luego de no haberse podido asegurar un lugar en la Zona Campeonato, debió participar en la Reválida, pero tampoco accedió a las instancias definitorias del certamen que organiza el Consejo Federal.

Durante la segunda etapa, Unión tuvo como rivales a Sportivo Belgrano de San Francisco (fue primero en el grupo avanzó a la Etapa Reclasificatoria), Juventud Unida de Gualeguaychú, Boca Unidos de Corrientes y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

El conjunto sunchalense, luego de cuatro presentaciones, no logró ganar, pero, curiosamente, tampoco perdió, al igualar en todos sus compromisos. Esos resultados, obviamente, lo dejaron sin chances de seguir.



EL REGIONAL

Solamente dos clubes afiliados al ente rector de nuestro fútbol confirmaron su participación en el próximo Regional Amateur.

Se trata de 9 de Julio y Ben Hur, ambos de Rafaela, que estarán compitiendo a partir de enero, cuando se inicie el torneo del Consejo Federal, mientras que renunció al compromiso que había asumido en su momento Brown de San Vicente.

En cuanto al Reglamento y al Fixture del Regional Amateur, vale la pena recordar que reunirá a 67 equipos, que estarán luchando desde el 10 de enero próximo por los cuatro ascensos al Federal A.

9 de Julio y Ben Hur tomarán parte de la Región Litoral Sur, que tendrá dos zonas de cuatro equipos cada una.

Los rafaelinos tendrán como rivales en la fase inicial a ADIUR de Rosario y Atlético Carcarañá en la Zona 1, jugando por el sistema de todos contra todos (serán dos ruedas) y solamente clasificará el primero, que se medirá en un solo partido con el ganador de los entrerrianos Atlético Paraná, Sportivo Urquiza de Paraná, Malvinas de Federal y Libertad de Concordia.

Dicho enfrentamiento se jugará en el estadio de la institución que haya sumado la mayor cantidad de puntos en su respectivo grupo en la Fase Clasificatoria.

Respecto del fixture, en la primera fecha, se medirán 9 de Julio y Ben Hur, en el "Germán Soltermam", mientras que ADIUR y Atlético Carcarañá lo harán en Rosario, en ambos casos el domingo 10 de enero.

El programa seguirá de esta manera:

Segunda fecha (sábado 16/01): Atlético Carcarañá vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. ADIUR.

Tercera fecha (miércoles 20/01): 9 de Julio vs. ADIUR y Atlético Carcarañá vs. Ben Hur.

Cuarta fecha (domingo 24/01): Ben Hur vs. 9 de Julio y Atlético Carcarañá vs. ADIUR.

Quinta fecha (domingo 31/01): 9 de Julio vs. Atlético Carcarañá y ADIUR vs. Ben Hur.

Sexta fecha (domingo 07/02): ADIUR vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. Atlético Carcarañá.