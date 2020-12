El cuestionamiento de los productores Nacionales 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Productores de maíz enrolados en Maizar cuestionaron ayer la decisión gubernamental de cerrar las exportaciones del cereal y consideraron que representa "volver al pasado".

Recordaron así las medidas aplicadas durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

"Estamos en contra", dijo Alberto Morelli, presidente de Maizar, quien advirtió que no hubo aviso previo alguno sobre la medida.

Consideró que el cierre de las exportaciones de ese cereal es "volver al pasado, y la verdad no es el camino" y agregó que "nunca faltó maíz en la Argentina".

En la misma línea se expresó Luis Etchevehere, el ex ministro de Agroindustria: "Cerraron la exportación de maíz. Otro gravísimo error del gobierno que perjudica a toda la cadena", señaló.

Se quejó de que "el populismo otra vez daña al interior productivo" y alertó que "la intervención lleva a la escasez".

"Retrocedemos años en un cultivo clave. Con el agravante de zonas con gran sequía", concluyó el ex funcionario nacional.