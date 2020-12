Eficiente balance del año para la localidad

El 13 de diciembre de 2019 Mauro Gilabert asumía su segundo mandato al frente de la Comuna de Humberto 1° y comenzaba su discurso diciendo…”Asumo hoy un nuevo desafío, y un compromiso aún mayor: preparar a Humberto Iº y a la comunidad para ser ciudad”. El contexto de la pandemia en este 2020 hacía presumir (allá por comienzos de marzo pasado) que el deseo del Presidente estaba lejos. Pero la apuesta firme y decidida de Mauro Gilabert y su grupo de trabajo pusieron una vez más a prueba sus propias capacidades administrativas y de gestión. Primero ha sido un reordenamiento administrativo interno y una eficaz y convincente gestión de los recursos, logró desplegar un ambicioso plan de obra pública que el propio Presidente Gilabert resume de esta manera:

* Casi 90 km de caminos rurales repasados, con trabajos de limpieza, colocación de alcantarillas, alteo y reconstrucción, aprovechando las pocas precipitaciones y la colaboración de muchos productores frentistas.

* El Centro de disposición final de residuos fue uno de los grandes ejes de este año. Se realizaron trabajos de nivelación, relleno, cerramiento y construcción de puesto de control, puesto de transformación eléctrica y un galpón para guardar maquinaria Comunal.

* Junto a los vecinos, se construyeron 200 metros de ripio y cordón cuneta, 400 metros de arenado suburbano, 100 metros de pavimento articulado y 400 metros de cloacas.

* Se construyó una senda peatonal con estación saludable integrada, y una ciclovía en el acceso sur. Se colocaron más de 100 luces LED, y se incorporó tecnología solar en el acceso oeste.

* Se está trabajando fuertemente en la plaza central, reemplazando el canto rodado perimetral con el objetivo de garantizar accesibilidad. En las nuevas veredas se incorporaron baldosas podotáctiles para que las personas ciegas puedan también circular de forma segura.

* Para el año 2021 se proyecta una obra muy importante, que beneficiará a siete instituciones educativas. Se trata de la construcción de desagües y cordón cuenta en calle Corrientes N, que asegurará un escurrimiento seguro del agua, eliminado la cuneta, y ordenará el tránsito.

* Además, se planifica un ambicioso plan de cloacas para el barrio Faule, y obras de asfalto y cordón cuneta en el sector del Club Argentino.



SALUDO FINAL DEL PRESIDENTE MAURO GILABERT

“Desde el día uno supimos que la pandemia no podía paralizar la gestión. Nuestro compromiso no es más que con los humbertinos y nuestro futuro, y así nos lo planteamos también en este desafío.

Hicimos los máximos esfuerzos para cuidar a nuestra comunidad ante esta situación, y a la par no dejamos de trabajar de forma seria, transparente y con proyección a futuro en obras que le mejoren la vida a los humbertinos”. “Esto fue un desafío para todos, nos obligó a aprender nuevas formas de trabajar. Mi deseo para estas Fiestas es que celebremos este aprendizaje, agradeciendo a nuestra comunidad por la cooperación y el trabajo conjunto, y que renovemos las convicciones y el compromiso con nuestros ciudadanos”.