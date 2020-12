Castellano hizo su balance del año 2020: fortalezas y errores ANUARIO GENERAL 2020 31 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En un año complejo para analizar y poder evaluar gestiones, el intendente Luis Castellano compartió su balance del 2020 con LA OPINION y reflexionó acerca de lo que se perfila para el 2021: “Creo que fortalezas hubo un montón; primero nos pusimos a prueba como Estado, a prueba como comunidad y yo debo decir que a pesar de algunas excepciones que hubo, los rafaelinos y las rafaelinas estuvimos a la altura de las circunstancias: vimos en los países más desarrollados del mundo, con democracias de más de 100 años, desbordes impensados; gente que se moría en la calle; salas y pasillos de hospitales colapsados. No sucedió acá y lo hicimos entre todos. Con un enorme apoyo del gobierno nacional y provincial, para poder dotar a nuestro antiguo Jaime Ferré de lo que se necesitaba. Teníamos 5 respiradores y 5 camas de terapia cuando arrancamos y hoy tenemos 35, más todo el esfuerzo tremendo del equipo de salud, de desarrollo social, de seguridad”.

El mandatario rafaelino valoró y destacó el rol de los trabajadores municipales: “El estado y los empleados del Estado tantas veces denostados hoy hay que ponerlos allá arriba porque fueron los que bancaron la parada", dijo.



COSAS QUE SE VEN CON

EL DIARIO DEL LUNES

Castellano en su análisis también evaluó errores o malas decisiones y señaló: “Hay algunas cosas que se ven con el diario del lunes. A nosotros nos hubieran gustado decisiones más federales donde los gobiernos locales pudiésemos haber tenido más influencia, porque claramente cuando se cerró Buenos Aires tal vez no era necesario cerrar el interior. Creo que ahí dependía más de la situación epidemiológica de cada uno, pero uno hace esta lectura ahora, viendo que en otros lugares donde se fue liberando también fue un caos”.



ARTICULACIÓN CON

EL SECTOR PRIVADO

“La ayuda del sector privado estuvo y sigue estando, el acompañamiento del empresariado local para también invertir y la cantidad de diálogos que se dieron con instituciones -cosas que nosotros tenemos muy aceitadas-, tanto con instituciones formales e informales que estaban simplemente agrupadas detrás de un grupo de whatsapp: los peluqueros, los jardines, quienes hacen eventos, los peloteros, gimnasios y una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras de pequeñas empresas que se vinculaban con nosotros para ver el uso de protocolos y saber cuándo iban a poder abrir. Me parece que todo esto deja un aprendizaje y deja un proceso en donde todo eso que pudimos hacer juntos, hizo que lográramos parar esa oleada tan fuerte que tuvimos”, expresó el intendente rafaelino.

El funcionario advirtió con preocupación, que no hay lugar para la relajación: “Creo que ahora estamos en un paréntesis nada más, porque tenemos que mirar que todo lo que sucedió en Europa, a los tres o cuatro meses sucedía acá; si hoy vemos lo que está pasando en Europa, pensemos lo que puede llegar a ser abril, mayo en nuestro país; todo indica que va a pasar. Ojalá podamos enlazar la vacuna para darle inmunidad a la mayor cantidad de gente posible antes de ese rebrote y ojalá tomemos esa experiencia para poder mantenernos con distanciamiento y protocolo para que los contagios no trepen de la manera que están trepando allá. Depende de nosotros, son desafíos tremendos. Es una cosa inédita en la humanidad. Estamos ante un hecho que quizás los libros de historia en cien años lo registren como un momento único. Hay que seguir peleándola juntos”, enfatizó.



UN VERANO DIFERENTE

EN LA CIUDAD

“Sabíamos que iba a ser un verano muy particular y lo que vamos a tratar es de movilizar la economía local, vamos a tratar de poner a la ciudad a la altura de todo lo que es la región y el turismo interno y receptivo y es lo que estamos haciendo. Hicimos ya algunas experiencias, la gente se va animando de a poco; hicimos algunas ferias, arrancamos con lo que es el Anfiteatro, la orquesta de tango, algo de folclore, fuimos por rock. Hicimos el paseo navideño que fue todo un desafío, un trabajo enorme de la gente de electrotecnia para terminar de iluminar todo; el área de cultura y la coordinación con Paseo del Centro, con Florencia Muriel y todo el equipo, para poder llegar y hacer una propuesta para Rafaela que salió muy bien”.



“CRECIMOS CON

PROTOCOLOS”

El intendente Luis Castellano, subrayó el crecimiento que hubo en cuanto a la aplicación y adaptación de los protocolos: “Crecimos con protocolos y eso también hay que mirarlo, porque en realidad todo lo que hacemos desde el Estado lo vamos haciendo con protocolos y quedó demostrado que se puede hacer y se puede hacer bien. La gente respetó, la pasó bien y son noches diferentes. Hay que seguir de esta manera, con el cuidado, sabiendo que tenemos el beneficio del aire libre y no aprovecharnos de eso, sino seguir creciendo de manera ordenada en esta nueva normalidad; lo veo muy bien pero siempre con el ojo puesto en que no se disparen los contagios”.



CIERRE DE AÑO CON

MUCHOS ANUNCIOS

Castellano habló de la obra pública que hoy está con varios frentes abierto en la ciudad y además hizo referencia a las obras estratégicas que se han dinamizado en la última etapa del año: “Nosotros tenemos un programa de gobierno que pusimos en marcha con un equipo nuevo, muy joven, en donde la mitad de nuestro gabinete son mujeres y hay un desafío para adelante que se vio interrumpido por esta pandemia. Ahora lo estamos volviendo a reanimar, hace un par de meses cuando salimos de la situación más complicada; ya tenemos obra pública en marcha, programas en marcha; estamos avanzando con inversión y el acompañamiento de las empresas. Tenemos el desafío de lo ambiental, de lo metropolitano. Se inauguró hace algunos días otro tramo de una obra significativa como lo es la de la Autopista de la Ruta Nacional 34 que se hizo en pandemia, el 30% de esta obra se ejecutó en pandemia. Esto para nosotros es clave para sacar esa herida que tenemos en la ciudad, que es que divide dos tercios y un tercio el oeste y el este de la ruta”.

Además el mandatario mencionó todos los proyectos logísticos que están en marcha, como lo son la inversión en el área industrial, las obras de pavimento, cloacas, la rotonda, la presentación de todo lo que es la remodelación de la plaza central, y la expropiación de los ex Almacenes Ripamonti.