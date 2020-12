Falleció K. C. Jones, una leyenda de Boston Celtics Deportes 30 de diciembre de 2020 Redacción Por DOLOR EN EL BASQUET DE EE. UU.

Un profundo dolor provocó en el mundo del básquetbol estadounidense el fallecimiento de K.C. Jones, histórico jugador de los Boston Celtics.

Jones, que supo conquistar 11 títulos de la NBA, murió a los 88 años, según reportaron sus familiares.

El ex jugador fue una de las figuras más reconocibles de los Celtics (ganó 11 anillos: ocho como jugador, dos como entrenador y uno como asistente) en la década de los '60 y, además, es con Bill Russell, Clyde Lovellette, Jerry Lucas, Quinn Buckner, Earvin Johnson y Michael Jordan, uno de los basquetbolistas en la historia que lograron la "Triple Corona": Campeonato Universitario, la NBA y la medalla dorada en un Juego Olímpico.

Fue un base de 1,85 metros que jugó más de 600 partidos a lo largo de ocho temporadas, promediando 7,4 puntos y 4,3 asistencias, mientras que como entrenador sumó 552 victorias y 306 derrotas (64,3 por ciento de eficacia).

Tras dejar de jugar (su casaca 25 fue retirada por los Celtics); fue entrenador de Los Angeles Lakers (donde logró su otro anillo de la NBA), Washington Bullets y Milwaukee Bucks, antes regresar como asistente en 1978 a los Boston Celtics.

Fue entonces cuando logró su primera oportunidad como entrenador principal y llevó al título a los Celtics, en 1984 y 1986, con figuras del nivel de Larry Bird y Kevin McHale, en uno de los períodos considerados de mayor éxito para la franquicia de Boston.



JAMES HARDEN

El escolta James Harden volvió a dar una noticia negativa con los Rockets de Houston después que la NBA lo multase con 50.000 dólares por no seguir los protocolos de seguridad de la Covid-19.

El partido inaugural de la nueva temporada que los Rockets debían jugar en su campo del Toyota Center frente a los Thunder de Oklahoma City debió ser suspendido debido a que el equipo tejano no pudo contar con los ocho jugadores obligatorios que exige el reglamento, Harden incluido.

La mayoría estaba en cuarentena preventiva mientras se rastreaban las pruebas a los que fueron sometidos todos los integrantes de la plantilla.

La decisión de la liga de multar a Harden llegó después que se revisara un video que fue subido a las redes sociales y en el que se ve a la estrella de los Rockets sin máscara en una discoteca.

Harden dio negativo por Covid-19 en los tests realizados el lunes, martes y miércoles, pero de cualquier manera tuvo que haberse aislado como establecen los nuevos protocolos, algo que, en definitiva, no hizo.