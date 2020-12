Las opciones de Hernán Crespo Deportes 30 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Hernán Crespo, el entrenador de Defensa y Justicia, está transitando un gran año en el "Halcón" con quien llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá ante Coquimbo Unido de Chile.

Su buen presente y su gran desempeño en Banfield, previo a su arribo al equipo de Florencio Varela lo posicionan como el posible reemplazante de Sebastián Beccacece en Racing y el sucesor a futuro de Marcelo Gallardo en River.

"Yo escucho a todo el mundo, lógicamente estoy en Defensa y Justicia. Tengo contrato hasta junio. Veo de manera natural muchas cosas y cuando las cosas funcionan aparecen muchos pretendientes, así que lo veo de forma natural", manifestó sobre el interés de la "Academia".

De hecho, el ex delantero ya había estado en el radar del conjunto de Avellaneda en 2016, cuando llegó a tener conversaciones con el presidente Víctor Blanco para asumir como DT. "Sí, en su momento me reuní con Víctor Blanco, pero se decidió por (Ricardo) Zielinski", confirmó.

Sin embargo, el equipo de Avellaneda no sería el único de los cinco grandes del fútbol argentino que pretende contar con Crespo en un futuro porque por su pasado como futbolista en River Plate hace que siempre aparezca en el horizonte "millonario".

Al ser consultado sobre ser el posible sucesor del "Muñeco", señaló: "Las orejas están hechas para escuchar. Gallardo acostumbró a River a jugar instancias decisivas. Por ahora nada me distrae, pero está bueno que te tengan en cuenta, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien".