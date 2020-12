Mascherano se refirió a su retiro como futbolista Deportes 30 de diciembre de 2020 Redacción Por HABLO DE CUANDO TOMO LA DECISION

FOTO ARCHIVO JAVIER MASCHERANO. Con la casaca de Estudiantes.

A poco más de un mes de haber anunciado su retiro, Javier Mascherano rompió el silencio Y reveló que la decisión de dejar el fútbol la tomó esa misma tarde en la que comunicó en conferencia de prensa que el Estudiantes-Argentinos había sido su último partido como profesional.

"La realidad es que cuando volví de la pandemia me di un tiempo para ver cómo me sentía y ya había hablado un poco con el club para retirarme a fin de año, ya lo tenía decidido, pero el momento de decisión fue tras el partido. Vi que no vivía la profesión como la había vivido antes, sentí que ya me costaba y también tuve algunas sensaciones raras en el partido a la hora de competir. Cuando terminó el encuentro llegué al vestuario y pensé 'para qué seguir alargando esto si ya no es lo que siento'. No tiene sentido faltarle el respeto al club, a mis compañeros o al entrenador si no puedo dar el 100%", contó Mascherano.

En cuanto a los motivos de su decisión, Mascherano explicó que no tuvo que ver con lo físico: "Está claro que me estaría equivocando yo si pretendía poder competir en las mismas condiciones que un chico de 20 años. Físicamente es imposible, lo que te da la posibilidad de la experiencia es saber solucionar ciertas jugadas o sobrepasar ciertos momentos de una mejor manera, pero competir físicamente con un chico de 18 ó 19 años, es imposible. Pero no tenía que ver con eso, sino con el hecho de decir que no le estaba dando el 100% a algo que para mi hay que vivirlo así. Durante toda mi carrera fue una elección de vida y ya tener la sensación de que algunas cosas me dieran lo mismo, no me gustaba. Ese fue el punto de quiebre", comentó.

Por último, Mascherano relató cómo fueron esos instantes entre el final del partido y la conferencia de prensa: "Terminó el partido y lo primero que hice fue hablar con Desábato y comentarle las sensaciones. Lo entendieron, después hablé con mis compañeros para agradecerles el tiempo compartido y pedirles disculpas por si alguna vez fui muy pesado, y finalmente hablé con Verón, pero era una decisión personal que no tenía nada que ver con lo deportivo ni con el club. Era por sensaciones mías, quizás me hubiese gustado que fuese de otra manera, pero a veces uno no elige el final. Yo vivo las cosas de manera natural y no me gusta forzar las cosas. No creo en los finales de película, sentí que era el momento y no me arrepiento".