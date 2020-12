El rafaelino Guido Moietta concursa en el Festival de la Canción Argentina Información General 30 de diciembre de 2020 Redacción Por El cantante de 25 años es el único santafesino entre los 10 finalistas del Festival, que se transmitirá esta noche en el canal de YouTube. El ganador se elige por el voto de la gente en la red social de Facebook, por lo que Guido espera el apoyo de todos los rafaelinos.

FOTO REDES G.MOIETTA GUIDO MOIETTA. Se presenta en el Festival con una canción propia, "Si tu te vas".

El joven artista rafaelino, Guido Moietta, será uno de los 10 cantantes que competirá por ganar el 2° Festival de la Canción Argentina, cuya final tendrá lugar esta noche a partir de las 21:00 hs. por la plataforma Youtube y que tiene repetición asegurada en enero en la pantalla de la TV pública. El ganador se define con el voto del público, que será gratuito, a un simple clic en la encuesta que se abrirá al momento del programa solo en https://www.facebook.com/festivalargentina, por lo que los rafaelinos y muchos más pueden ayudar a Guido a consagrarse en este concurso que cuenta con la adhesión de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic), la Asociación Argentina de Intérpretes (Aadi) y Sindicato Argentino de Músicos (Sadem).

Guido se radicó hace años en Buenos Aires para buscar un lugar en "el mundo de la música y la actuación". "En estos años formé parte de algunas obras de teatro y comedia musical. Di algunos castings y participé en un programa de Guido Kaczka (en 2015, tal como informó LA OPINION en su momento). Actualmente, como cantautor, estoy dedicado a la producción de algunas canciones inéditas propias que, si todo marcha bien, podré mostrar pronto. Mientras sigo dando pruebas y formándome; estudiando y trabajando", sostuvo a modo de presentación.

"Me encanta escribir, componer, cantar y poder estar compartiéndolo con la gente. Siento que tengo mucho que contar, quedar y tantas cosas preparadas que ojalá les guste y puedan seguir. Realmente me pone muy contento que se haya dado esta oportunidad. Lo tomo como un empuje y una gran puerta de entrada para seguir creciendo e ir por más", subrayó entusiasmado Guido, quien tiene una enorme expectativa por lo que pueda suceder a partir de esta noche.

"Presentaré por primera vez una canción propia que se llama 'Si tu te vas', que trata sobre lo difícil que puede ser quedarse en un lugar, en un momento, sabiendo que quien amas ha tomado la decisión de irse o seguir; pero sobre todo de poder aprender, aceptarlo y seguir. Es una canción muy personal, sin miedo a ser sensible, que escribí un tiempo atrás: cuando tomé la decisión de mudarme a Buenos Aires, justamente yendo tras este sueño", explicó a modo de anticipó sobre su actuación en el Festival.

El certamen, que cuenta a Julia Zenko como madrina- tiene como objetivo desarrollar y estimular la música popular de nuestro país. "Es un encuentro cultural donde artistas que residen a lo largo y ancho del territorio argentino tienen la oportunidad de presentar y dar a conocer su obra, la cual es evaluada por los principales representantes de la industria musical para premiar con el título de: “Canción de Oro” al autor/a y compositor/a de la categoría “Canción argentina 2019” y “Cantor/a de Oro” a el/la intérprete; entre otras menciones especiales y destaques por parte de SADAIC, AADI y SADEM", se destaca en la página oficial del concurso.

El equipo organizador del Festival está integrado por Lito Vitale, Dany Vilá (músico y arreglador de Sandro, Valeria Lynch, Estela Raval y Patricia Sosa entre los más destacados y ganador de un premio Grammy), Alejandro Pont Lezica en tanto que cuenta con la producción general de Alberto Pieragostini (productor y organizador de eventos) y Willy Poch.

La actividad de esta noche incluirá homenajes a figuras destacadas de la canción nacional: “a Carlos Gardel” (con Julia y Esteban Morgado, y Rocío Araujo), “de Nenette a las Cantautoras Argentinas” (con Lorena Astudillo) y “a Atahualpa Yupanqui” (con Diego Mirzahi y Maxi Pachecoy). Además se hará un tributo a Miguel Abuelo, -presentando además la nueva etapa de la banda-, “Tango del Nuevo Mileno” con Lucrecia Merico junto a Juan Cinza y Gino Arazi, exponentes estos últimos del “Tango Villero” y Estani y Big One con la “Nueva Música Urbana Argentina”.