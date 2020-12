Vacuna rusa: el Pami aseguró que se aplicará a partir de enero Suplemento Jubilados 30 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Luego de la confusión que generaron las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin sobre la vacuna Sputnik V, de que no se iba a vacunar porque tenía más de 60 años y aún el antídoto no estaba aprobado para mayores de esa edad, la titular del PAMI Luana Volnovich aseguró que “no cambió nada”, en lo previsto en cuanto a la vacunación de adultos mayores.

La funcionaria confirmó en TN que, de acuerdo con lo previsto, “a partir de enero”, se comenzará a vacunar.

Tras las declaraciones del mandatario ruso y la explicación de que no se había aplicado el antídoto fabricado en su país debido a que aún no estaba recomendado para mayores de 60 años, surgió una ola de cuestionamientos al gobierno y sembró confusión en la población.



SIN CAMBIOS

“A nosotros no nos ha cambiado nada, seguimos igual, de acuerdo con lo previsto”, confirmó Volnovich el viernes último.

“La vacunación comenzará a partir de enero, cuando esté todo el proceso administrativo y burocrático que sabemos que hay que cumplir. Vamos a vacunar a los afiliados del PAMI aclarando que no es una campaña habitual que se concreta en las farmacias”, explicó.

La funcionaria insistió en que “no cambia nuestro cronograma”, debido a que ya tenían conocimiento de la situación. “Es una información vieja. Desde antes se sabía que la primera población que se vacunaba, la que se estaba haciendo las pruebas, eran los menores de 60 años. Lo que generó revuelo por las declaraciones era una información publica”, aseguró. “No hay una novedad pero sí la confusión producto de que todos tenemos ansiedades e incertidumbre”, señaló.

En esa línea, Volnovich buscó llevar tranquilidad a los afiliados al organismo. “Ya sabíamos que las primeras dosis que iban a llegar, poquitas, en diciembre, no eran para nuestra población”, sostuvo.



RETOMAR LOS

CHEQUEOS DE RUTINA

Por otra parte, la titular del PAMI se refirió a una de las consecuencias que trajo la pandemia y los meses de aislamiento en una gran parte de la población en general, y en particular en los adultos mayores: el descenso en los controles de rutina o de enfermedades crónicas.

“Es un fenómeno mundial que se dio. La gente por miedo no salía y además los sistemas de salud también se volcaron más a lo que es Covid”, dijo. En ese sentido, detalló que el organismo lanzó junto con la Fundación Favaloro el programa “Chequeate en casa” para que los afiliados retomen los chequeos.

“La primera fase abarca Capital y Provincia de Buenos Aires”, especificó. Los afiliados, pueden ingresar a la web del PAMI y realizar una encuesta con preguntas básicas. “Con eso nos va a dar un semáforo, para determinar si la persona está o no en una situación de riesgo y nosotros nos vamos a contactar”, explicó Volnovich.