Calendario de pago de haberes a pasivos nacionales y provinciales Suplemento Jubilados 30 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Desde el martes 12 de enero comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.



TRÁMITE DE FE DE VIDA

SEGUIRA SUSPENDIDO

La Anses oficializó la suspensión del trámite de fe de vida hasta el 31 de marzo de 2021.

A través de la Resolución 442/2020 publicada en el Boletín Oficial, la Anses determinó que resulta necesario prorrogar la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, por los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

La medida fue decidida por la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta, con el fin de garantizarles el cobro de las prestaciones, evitando el traslado de los adultos mayores para realizar el trámite, en el marco de la pandemia por el Covid-19.



CALENDARIO DE PAGO:

HABERES NACIONALES

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de enero será según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 21.393 es el siguiente: documentos terminados en 0 cobran a partir del 12 de enero; en 1 del 13; en 2 también del 13; en 3 a partir del 14 de enero; en 4 del 15; en 5 del 18; en 6 del 19; en 7 del 20; en 8 del 21; y en 9 del 22 de enero.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 21.393 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 25 de enero; en 2 y 3, del 26; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7, del 28; y en 8 y 9, del 29 de enero.



CALENDARIO DE PAGO:

HABERES PROVINCIALES

* Miércoles 30 de diciembre de 2020: pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 40.000 pesos.

* Viernes 8 de enero de 2021: resto de pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 40.000 pesos.