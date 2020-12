Finalizó una nueva edición virtual de "Mi Primera Licencia de Conducir” Locales 30 de diciembre de 2020 Redacción Por Fueron 180 jóvenes los que participaron. El programa se enmarca en una serie de acciones concretas de prevención a través de la educación vial que lleva adelante el Municipio.

FOTO COMUNICACION SOCIAL CIERRE. Fratini, Lombardo y Baldoménico durante el encuentro virtual con los participantes.

En el medio día de hoy, se llevó a cabo el cierre de la tercera edición virtual del programa "Mi Primera Licencia de Conducir", de la que participaron 180 jóvenes. En esta oportunidad, estuvo presente el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo, junto a la jefa del Departamento de Capacitación y Divulgación de Educación Vial, Cristina Beldoménico y el instructor, Gabriel Fratini. Durante la charla, por motivo de cierre, se realizó el sorteo de cinco cascos entre los chicos y chicas que participaron de todos los encuentros.



SER RESPONSABLES

“Para el Estado Municipal este es uno de los programas más importantes y que mayor respaldo se le da año tras año porque entendemos que es fundamental contribuir para tener una sociedad ordenada, que obviamente requiere un tránsito ordenado”, manifestó Lombardo. Además, el secretario de Gobierno y Participación, señaló que “es un aporte para que cada uno de los jóvenes construya su ciudadanía. A partir de la decisión que tomaron dieron un paso fundamental para constituirse como ciudadanos responsables y como Estado local confiamos en ellos y agradecemos este compromiso”. “Los invitamos a que continúen con esta responsabilidad, sabiendo que se incorporan al manejo de vehículos y confiamos que el accionar como conductores sea con la responsabilidad que se requiere. Y así podamos construir en conjunto una ciudad ordenada que es uno de nuestros objetivos con este programa”, cerró Lombardo.



HERRAMIENTAS

"Este programa, que ya lleva 8 años desarrollándose, tiene muy buena respuesta por parte de los jóvenes, porque además de las herramientas que tiene que ver específicamente con la seguridad vial, se los dota de algunas formativas, que es un valor que el programa tiene para que los chicos y chicas que participan puedan tener mayores elementos a la hora de conducir", expresó Beldoménico. “Brindamos las herramientas y la preparación a los jóvenes que se suman como conductores a las calles de nuestra ciudad para que lo hagan con la responsabilidad que corresponde”, agregó.



EXPERIENCIAS

Santiago, uno de los ganadores del casco, dijo que “la capacitación fue muy valiosa y muy linda. Aprendí cosas nuevas y claramente que recomendaría este curso a otros jóvenes de la ciudad”. Por su parte, Ana remarcó que “este curso me sirvió muchísimo ya que no tenía conocimientos sobre lo que tenía que hacer con respecto a la conducción, no sabía muchas de las cosas que nos enseñaron. Estoy muy agradecida por toda la atención, los aprendizajes y la disposición para responder nuestras dudas”. Rodrigo, otro de los ganadores del casco, manifestó que “es muy recomendable el curso porque da una vista general y comprensiva acerca de la vía pública y el cuidado que debemos tener al manejar”.

Por último, Sofía, indicó que “es una herramienta muy valiosa e importante para aprender sobre la educación vial. Me parece imprescindible incluir a los jóvenes en estas capacitaciones”.



SOBRE EL PROGRAMA

Es una capacitación para la obtención del carnet que su principal componente es el trabajo de los capacitadores en relación a un grupo homogéneo, que son los jóvenes entre 18 y 20 años. El curso es organizado en cuatro módulos donde la Municipalidad les brinda a los jóvenes elementos esenciales para que se desplacen, con responsabilidad, en la vía pública. Todos los contenidos se enmarcan en los lineamientos establecidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial y que se fundamentan en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su modificatoria Nº 26.363. También se trabajará en conceptos sobre la importancia del cuidado de la vida, tanto para el conductor como los pasajeros transportados.

Cabe recordar que para aprobar el curso es obligatorio participar y resolver las actividades propuestas. Como contraprestación, quienes lo aprueben serán eximidos del pago de los sellados municipales para la obtención de la licencia.