Lucila Lehmann preside la Coalición Cívica Santa Fe Locales 30 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CC SANTA FE REUNION. Lucila Lehmann durante el encuentro de Coalición Cívica en Santa Fe.

La Coalición Cívica avanzó la semana pasada en su normalización partidaria en la provincia de Santa Fe, en un encuentro que fue encabezado por la diputada nacional Lucila Lehmann, quien asumió como presidente de la Coalición Cívica para representar al distrito provincial.

“Después de mucho trabajo y tiempo, estamos muy felices de poder contar con un partido constituido, con sus autoridades provinciales y distritales, con bases sólidas, con entusiasmo, con fuerte presencia territorial y enfocados en buscar respuestas a la agenda de necesidades que tienen los santafesinos, que lamentablemente muchas veces, la política corporativa descuida por mirarse a sí misma, y dejar de lado los verdaderos intereses de los ciudadanos”, sostuvo Lehmann.

“Nos llevó cinco años trabajar como un movimiento, a través del Espacio Carrió, con escasos recursos, con muchas dificultades, sin cargos. A pesar de todas las dificultades que tuvimos en el camino, logramos dos diputaciones nacionales, una banca en la legislatura provincial y mucha dignidad. Eso es muy valioso” consideró la legisladora.

“La Coalición Cívica es un partido fundamental para la alianza de Juntos por el Cambio. Es un espacio político que remarca valores y principios republicanos, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Es una política que mira las necesidades de los argentinos”, agregó la diputada nacional quien luego agregó que “con Lilita impulsamos investigaciones y denuncias referidas a la hidrovía, al narcotráfico, al juego clandestino, que hasta el día de hoy sigue dando golpes. Esa es nuestra lucha, la lucha contra la corrupción. Vamos a trabajar en la Unidad de Juntos por el cambio a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe. Tenemos un desafío enorme por delante”.

El encuentro contó con la presencia del diputado nacional y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y de nuevas autoridades conformadas para representar a la Coalición Cívica en la provincia.



CUMPLEAÑOS

DE CARRIO

Por otra parte, el fin de semana Lilita Carrió celebró su cumpleaños 64 con una fiesta que reunió a unos 70 invitados en su casa de Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires. Entre los presentes estuvo Lucila Lehmann junto a otros diputados nacionales del espacio -como Juan Manuel López, Toty Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Lucila Lehmann y Mariana Stilman- y el ex embajador en Uruguay, ex rector de la UNL y ex diputado nacional, el radical santafesino Mario Barletta.