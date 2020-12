Comenzó en Rafaela la vacunación Locales 30 de diciembre de 2020 Redacción Por En la mañana de ayer dio inicio la vacunación contra coronavirus, donde se vacunaron 45 trabajadores de la salud y el primero en recibir la primera dosis de Sputnik V, fue el director del hospital Jaime Ferré, el Dr. Diego Lanzotti.

FOTO FACEBOOK DIEGO LANZOTTI. El director del Hospital "Jaime Ferré" fue el primero de la ciudad en ser vacunado contra el coronavirus.

Este martes 29 de diciembre, será seguramente un día histórico en nuestro país, a partir de que a las 9 comenzó en toda la Argentina, el plan nacional de vacunación contra el coronavirus. En nuestra ciudad el primero en recibir la vacuna fue el director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Dr. Diego Lanzotti, y luego otros 44 profesionales de la salud también recibieron su primera dosis.

Este es un proceso de vacunación que estará destinado en primera instancia al personal de salud que trabaja en la primera línea, es decir para aquellos que forman parte del sector crítico e hipercrítico de mayor exposición y dificultad de reemplazo en el caso de los contagios; está conformado por los trabajadores de Unidad de Terapia Intensiva, de laboratorios que procesan en los equipos de PCR y los equipos de traslado de emergencia, tanto en el sector público como en el privado.

Al respecto, Lanzotti señaló: La sensación física por la vacuna es la misma reacción física de una vacuna más. En cuanto al personal que tenemos en el vacunatorio, es altamente entrenado y la verdad que se hace imperceptible la colocación de la vacuna, y la organización estuvo muy bien ordenada. Estamos tratando de no manejarlo nosotros, sino que lo pueda manejar la gente que habitualmente hace inmunizaciones, ya que está acostumbrada al manejo de los insumos, al manejo de la gente y al manejo de las posibles complicaciones”.

El director explicó que quienes encabezan la campaña nacional son enfermeras vacunadoras que tienen mucha experiencia, indicando que “la gente puede venir con absoluta confianza a vacunarse y repito, nosotros hemos recibido muchísimos insumos y elementos de biotecnología para la pandemia, un hecho inesperado y de una magnitud descabellada y hoy lo que estamos recibiendo es una vacuna que no se va a usar para curar sino para prevenir; es volver a iniciar con la atención primaria, es un cambio de paradigma en lo que veníamos haciendo. Para nosotros es un paso muy importante, pasando del tratamiento de una enfermedad que conlleva una alta mortalidad, a poder prevenirla, es el mejor paso que se puede dar en la medicina de hoy”.

Respecto al padrón inicial y a su composición para esta primera etapa de vacunación, el doctor precisó que “estuvimos mirándolo y la verdad es que lo pudimos ampliar a partir de la cantidad de dosis que sigue mandando el Ministerio y la verdad es que está creciendo momento a momento, por eso dejamos la planilla abierta. Ya lo extendimos a personal no crítico que está en contacto con Covid y estamos pensando en el resto del personal de salud de la ciudad, para ver de vacunara todo el personal de salud posible”, afirmó.

En relación a la cantidad de personal abocado a esta campaña nacional inédita, Lanzotti contó que “hay personal que ahora se está entrenando, pero cuando este proceso se haga dinámico van a intervenir tres personas: una que se encarga de la parte administrativa, otra de la parte de descongelar y otra de administrar”.

Acerca de las recomendaciones post vacunación, el profesional dijo que en realidad, “se recomienda esperar 15 minutos por las reacciones anafilácticas, que serían las reacciones alérgicas graves; las demás complicaciones que pueden aparecer, hinchazón o gripe leve, van a aparecer en las siguientes horas”.



QUIENES NO LA

PUEDEN RECIBIR

Las vacunas no fueron probadas en mujeres embarazadas ni en lactancia , no se recomienda en inmunocomprometidos y por el momento la ANMAT no habilitó la vacunación en mayores de 60 años. Lanzotti manifestó que “estamos esperando que de un momento a otro se habilite, para poder ampliar el rango a personas de riesgo, pero no hay otra contraindicación”.



VACUNACION FEDERAL

Cabe señalar que el esquema de vacunación tuvo su inicio en forma simultánea en todas las provincias, donde en las últimas horas recibieron las dosis en el marco de un operativo que incluyó para su logística cientos de conservadoras, toneladas de hielo seco y un gran número de camiones, y que finalizó con la llegada de las vacunas a 32 puntos del territorio nacional, según informó la cartera de Salud.